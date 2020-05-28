5.27國歌法二讀｜數名友人銅鑼灣被捕　熱心男北角警署候送飯

《國歌條例草案》立法會恢復二讀，昨日（27日）多區爆發示威衝突，警方拘捕逾360人。被捕人士分別扣押紅磡警署、北角警署及香港仔警署，涉及罪行包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、非法集結及參與未經批准的集結等。據了解逾360名被捕人士當中，4成人為學生，未成年者佔2成。扣留於北角警署的人士，大部份於銅鑼灣被捕，有親友今早（28日）收到電話指可以送飯，於是排隊為數名在希慎商場對開被捕的朋友送上早餐。據在場區議員所講，北角警署內18歲以下被捕人士已全數釋放，部分人暫未被控以任何罪名。

警方下午於銅鑼灣截查過百人。（羅國輝攝）

警方指昨日（27日）下午約1時，分別有羣眾在中環畢打街及銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街一帶集結叫囂，多次提醒群眾集結行為已違反香港法例第245章《公安條例》，並警告羣眾停止集結，立即離開，但部分人依然拒絕聽從，遂採取執法行動，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。



銅鑼灣希慎廣場對開逾百名市民遇截查，然後被帶上旅遊巴，主要扣留於北角警署，被捕人親友晚上至今早（28日）陸續收到電話指可以送飯。吳先生表示「因為驚佢（女兒）無嘢食，所以送啲乾糧俾佢。」20多歲女兒在銅鑼灣被捕，昨晚致電稱可以申請保釋，但至今日中午仍未有安排。另1名男子表示數名友人銅鑼灣被圍捕。

據在場區議員所講，北角警署內18歲以下被捕人士已全數釋放，部分人沒有被控以任何罪名。另外凌晨在紅磡警署外約有30人等候消息，當中不少為家長，有居民及店舖提供糧食予警署外留守的人士。