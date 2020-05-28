天水圍「再出發大聯盟」街站爆衝突　被指擸凳男遭大媽坐壓制服

天水圍天瑞邨「再出發大聯盟」支持國安法的一個街站發生衝突，一名男子被4名中年男女包括街站義工壓於地上，一度高呼「透唔到氣」。舉辦活動的前元朗區議員周永勤指，該名男子意圖以木凳襲擊義工被制服。警方其後到場拘捕一名男子涉嫌藏有攻擊性武器，4名制服男子的男女則獲放行。事後到場了解事件的區議員則不滿警員未調查有關人士是否涉襲撃便放行。

下午4時許，於天瑞路近天瑞商場停車場對開一個「再出發大聯盟」的街站，正進行支持國安法簽名，周永勤當時亦在場。其間1名黑衣男子與街站義工發生爭執，黑衣男子被2名身穿印有「香港好市民」白衣、戴上「再出發大聯盟」徽章的中年女子，及另外2名男女制服，現場所見，4人將黑衣男子用手及身體壓於地上，男子一度高呼「透唔到氣」及「隻腳好痛」，惟4人未有放手，在旁的白衣女子聲稱該名男子襲擊義工，有途人試圖將4人拉開但被其他義工制止。

警署警長：有合法權力制止男子襲擊人

警員到場處理，黑衣男子雙腳受傷要包紥，2名白衣女子其後離開現場，1名黃色女子留在現場調查，元朗區議員林進、伍健偉及關俊笙到場，其間一度與警方理論為何警員讓白衣女子離開，地區組織「天水連線」直播片段中，成員向在場一名警署警長質問「黃衫嗰個係咪唔會捉」，該名警署警長回應「佢有合法權力去制止一個攞凳嘅人，制止佢唔好襲擊人，所以唔會捉」。

周永勤：男子取木凳意圖擊向義工被制服

黑衣男子其後被送上救護車，警員於現場檢走一張木櫈。警方接報，於天瑞邨近天瑞商場停車場對開，有人報稱同事被襲擊，警方於現場拘捕一名男子涉嫌藏有攻擊性武器，並將他送往天水圍醫院。周永勤表示，當時該名黑衣男子於花槽位置取出一張木櫈，其後意圖擊向其義工，隨即被兩名義工及途經街坊制服在地，現時案件會交由警方處理。

區議員：未經調查就放走4人感憤怒

瑞華選區區議員林進則表示，對警員未經調查就放走該名4名人士做法感到憤怒，他指警員並未調查清楚事件過程，包括該4人是否亦有襲擊人，便下判斷將4人放走。林進又指警方過去處理類似事件，例如是民主派有區議員受襲時，警方亦會要求雙方人士都要留下調查，不會放中其中一方。

警員檢走一張木櫈。（余睿菁攝）