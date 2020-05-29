警銅鑼灣拘2男檢易燃物品、膠喉釘　搜酒店房檢酒類及防毒面罩

大批警員昨晚（28日）到銅鑼灣利園山道1間精品酒店，在地下截查2名男子，在他們的背囊及手上環保袋內搜出懷疑易燃物品及「膠喉釘」等物品，2人當場被捕。警員將被捕的19歲及28歲男子押到其租住房間搜查，再檢獲14個玻璃樽裝酒類飲品及防毒面罩，他們涉嫌涉嫌藏有攻擊性武器、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產被捕，案件現由港島總區重案組第1A隊跟進。

警方昨晚於銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈1間精品酒店搜查。（資料圖片）

警方檢獲3樽懷疑易燃物品、40件膠喉釘及防毒面罩等證物。（陳浩然攝）

港島總區重案組第1A隊督察唐為國表示，警方昨日（28日）下午5時許，於利園山道一大廈地下截查2名男子，在2人的背囊及手上環保袋，搜獲3樽懷疑易燃物品、40件以鐵釘及膠管製作的「膠喉釘」（可用作刺穿車輛輪胎）、防毒面罩、火機、噴漆及鉗等，2人涉嫌藏有攻擊性武器、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產被捕。

被捕男子分別為19歲姓李及28歲姓梁，警方相信2人當時剛離開上址酒店的房間，於是帶同他們返回單位調查，再搜獲2袋膠索帶，14個玻璃樽裝酒類飲品、防毒面罩、手套及泳鏡等。被捕人士正被扣查，案件現由港島總區重案組第1A隊跟進。

唐為國強調，藏有攻擊性武器及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產屬嚴重罪行，後者一經定罪最高可被判10年監禁。