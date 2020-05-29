逃犯條例｜28歲「實用工程」TG管理員　被控煽惑他人有意圖而傷人

反修例風波自去年6月起仍然持續，至近日出現針對港版《國安法》及《國歌法》示威。警方表示，有Telegram頻道發布圖文並茂的武器製作教學，包括製造汽油彈、土製炸彈，亦煽動他人破壞公共設施，甚至殺害警員。 警方經調查後，昨日（28日）於大埔拘捕1名28歲男子，為Telegram 群組管理員，當時他涉嫌「串謀或唆使謀殺」及「煽惑他人作出刑事毀壞」被捕；經扣查後，他被暫控一項「煽惑他人有意圖而傷人」及一項「煽惑他人作出刑事毀壞」罪，明日（30日）於粉嶺裁判法院提堂。 據悉，被捕男子從事冷氣工程，有關頻道「實用工程知識分享頻道」於去年7月2日建立，目前群組人數約18,000人。警方今日貼出告示，指頻道載有煽動刊物已被移除。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，有人透過網上社交平台散播暴力、仇恨言論，煽動他人犯法。網絡安全及科技罪案調查科經過調查，鎖定1個網上社交頻道，頻道主要發布圖文並茂的武器製作教學，包括製造汽油彈、氯氣彈、鏹水彈、土製炸彈，亦煽動他人破壞公共設施，包括拆鐵爛、智能燈柱、破壞交通燈、燒電霜、襲擊不同政見市民，甚至殺害警員。

警方昨日（28日）於大埔拘捕1名28歲男子，為頻道擁有人，當時涉嫌「串謀或唆使謀殺」及「煽惑他人作出刑事毀壞」。警方檢獲2部手提電話及1部電腦，不排除有更多人被捕。

莫俊傑指，頻道有大量煽動暴力信息，如殺害警察時可以攻擊哪個部位、如何將鐵釘投擲在路面等，警方已將頻道移除。「實用工程知識分享頻道」於去年7月2日建立，目前群組人數約18000人。警方今日貼出告示，指頻道載有煽動刊物，已被移除。據悉被捕男子從事冷氣工程。

莫俊傑指，有人沒有好好利用專業知識及經驗，反而利用知識破壞社會。莫俊傑強調，高等法院去年已頒禁制令，禁制他人於網上發布任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或信息，禁制令仍然生效。

莫俊傑指，頻道有大量煽動暴力信息，如殺害警察時可以攻擊哪個部位。（余睿菁攝）

警方重申，互聯網不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。警方提醒市民，「串謀或唆使謀殺」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁；而「煽惑他人作出刑事毀壞」最高則可被判處10年監禁，市民切勿以身試法。