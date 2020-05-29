海關本月反私煙行動共檢1200萬元貨　拘74人最老81歲、最細15歲

海關於5月份展開大規模反私煙行動，採取全港性及全方位搜查，打擊不同層面私煙活動，共檢獲約450萬支懷疑私煙及懷疑未完稅加熱非燃燒煙草產品（加熱煙），市值約1200萬元，行動中共拘捕買家及賣家共74人，最細15歲和最老81歲。

香港海關由5月1日至昨日（28日）於全港各區展開代號「飛鷹」的大型反私煙行動，以全方位的執法策略從不同層面打擊私煙活動，包括跨境走私、貯存分銷及販賣等。行動中，海關共偵破94宗案件，檢獲約350萬支懷疑私煙及約100萬支懷疑未完稅加熱非燃燒煙草產品（加熱煙），估計市值約1200萬元，應課稅值約850萬元，共拘捕61男13女，介乎15至81歲，當中包括22名私煙賣家及25名買家。

94宗案件中，有36宗屬走私層面，海關人員共檢獲約320萬支懷疑私煙及約90萬支懷疑未完稅加熱煙，當中有33宗是利用郵包進行走私，而另1宗以海運貨櫃走私的案件，則檢獲數量最多的懷疑私煙，海關人員於5月18日在葵涌海關大樓驗貨場1個入口貨櫃內檢獲約220萬支懷疑私煙。

另有11宗是貯存分銷的案件，海關人員於銅鑼灣、柴灣、深水埗、觀塘、將軍澳、沙田、荃灣及屯門檢獲共約27萬支懷疑私煙及約8萬支懷疑未完稅加熱煙。

餘下47宗案件涉及販賣私煙，海關人員共檢獲約2.5萬支懷疑私煙及約400支懷疑未完稅加熱煙。

海關表示，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》（《條例》），煙草屬應課稅品。任何含煙草成分的加熱煙均屬應課稅品，並受《條例》所規管。任何人士非法管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

香港海關特別提醒市民，買賣私煙同屬違法，海關人員會繼續採取嚴厲執法行動，打擊各類型私煙活動。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。