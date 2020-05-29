入境處破集團用假文件助外傭申簽證做黑工　印尼籍主腦判監43個月

入境處搗破一個外傭中介公司利用假資料，為外傭申請簽證在港做清潔或鐘點等黑工，印尼籍主腦今被判監43個月。該間外傭中介公司的主腦透過外傭網絡，找到欲「搵快錢」，或者合約期滿急欲找新僱主的女傭，向她們收取2至4萬元不等的費用，然後利用非法手段獲得真實的香港人身份證資料，再製造虛假的入息證明及居住證明，為外傭申請工作簽證，並在港從事鐘點或清潔工作。入境處在2018年拘捕主腦及23名外傭，主腦今被判監43個月，而其中17名外傭已成功檢控，被判處3至8個月的刑期，大部分已刑滿離港。

入境處助理處長（執法）樊曉聲。（余睿菁攝）

入境處助理處長（執法）樊曉聲表示，入境處早前搗破以虛假文書為外傭申請工作簽證的犯罪集團，並拘捕43歲印尼籍女主腦，她持有香港身份證，及經營一間外傭中介公司，較早前她已在區域法院被裁定三項串謀欺詐罪及五項行使虛假文書罪罪名成立，今日下午判監43個月。

入境處在2017年12月開始注意該犯罪集團的活動，當時入境處進行一個大型反非法勞工的行動，行動中拘捕1名印尼籍外傭，當時她在食店進行清潔工作，調查後，她不曾在外傭僱傭合約標明的地點工作，合約上的僱主亦不認識她，種種跡象顯示，可能有非法組織幫她申請工作簽證，入境處深入調查及分析後，發現該名女傭透過元朗一間外傭中介公司遞交申請，2018年3月入境處採取行動，派員到中介公司突擊搜查，檢獲有大量虛假文書及虛假僱傭合約，行動中拘捕集團主腦及23名外傭，其中21人為印尼籍，2人為菲律賓籍，年齡介乎30至52歲，其中17人已成功檢控，被判處3至8個月的刑期，大部分已刑滿離港。

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該不法集團於2013年起營運，主腦利用經營外傭中介的便利，以及懂得印尼話，藉此認識大批外傭，透過外傭網絡找到欲「搵快錢」，或者合約期滿急欲找新僱主的女傭，誘使她們鋌而走險，向申請簽證人士收取2至4萬元不等的費用，不法收入高達100萬元。集團利用非法手段獲得真實的香港人身份證資料，再製造虛假的入息證明及居住證明，以申請工作簽證，並提供一條龍服務，當簽證獲批後，會教授外傭記熟僱主的家庭背景、地址、其他資料，並教她們應對入境處的巡查。而外僱工作每月收入4,000元，但如果做非法勞工，例如清潔及鐘點等，一日已賺400至600元。

行動已到尾聲，調查工作仍然進行，不排除有更多人被捕或檢控，現正調查集團如何取得香港人身份證資料，目前發現有20多人被盜用資料，入境處曾向有關港人了解，他們表示不曾招聘外傭，亦不認識被捕外傭。入境處相信今次為個別事件，未見此手法有上升趨勢。

樊曉聲呼籲，根據香港法例，製造、管有及使用虛假文書，一經定罪判監14年。申請入境簽證向入境處職員作出虛假陳述或提供虛假資料，亦要負上刑事責任，一經定罪，最高罰款15萬及監禁14年。他提醒僱主在招聘時要檢查求職者的身份證明文件，如果他們沒有持香港永久身份證，要檢查他們的旅行證件、簽證，了解他們是否可以合法受僱，否則要承擔法律責任，最高可罰款35萬及判監3年。