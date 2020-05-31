珍惜生命｜東區醫院病房經理偕妻長洲度假屋燒炭亡　家人認屍落淚

剛退休的東區醫院病房經理因癌病纏身，昨偕妻離家失蹤，今午被揭發在長洲一度假屋燒炭身亡。據悉，56歲男死者患癌2年，向來樂觀抗癌，惟昨晨（30日）與同齡妻子離開將軍澳寓所後，杳無音訊，家人苦尋無果，晚上報警求助，可惜未能尋回2人。至今午（31日）長洲一度假村職員發現有人沒依時退房，查房後揭發夫婦燒炭身亡。死者兒子及親友驚悉噩耗，趕至現場了解，認屍後傷心落淚。據悉，昨晚兒子報案後，警方曾到寓所調查，發現夫婦的平板電腦曾搜索一度假村資料，家屬對警方未有及時到度假屋調查感不滿。

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據悉，56歲男死者潘志盛為前東區醫院病房經理，剛剛退休。潘患癌2年，一向表現「硬淨」，上周曾向家人稱「頂得住」，妻子馮瑞倫則身體健康。夫婦2人育有2名兒子，全部已出身。昨晨11時，夫婦離開將軍澳康城路1號日出康城的住所後，便失去蹤影，家人苦尋卻未有發現，其兒子當晚近10時報警求助。

至今午（31日）12時37分，警方接獲長洲東堤路1個度假村職員報案指，上址1個房間無依時退房，職員拍門無反應及房間反鎖，及後救援人員到場破門，發現房內1男1女昏迷，身旁有燒過炭塊，救護人員證實2人已身亡現場所見，該棟度假屋3層高，1梯2伙，2名死者租住3樓房間，有警員在房間調查。警方經初步調查後，證實2名死者為潘氏夫婦，並聯絡家屬到場認屍。至下午2時許，約8名親友到達現場，當中包括死者的兒子，他們分兩批上樓認屍，逗留約半小時便下樓，部分人傷心不已，眼泛淚光。

據了解，死者兒子昨晚報警求助，隨即有警員登門了解，發現夫婦曾用平板電腦搜索長洲一間度假屋的資料。最終度假屋職員在今午查房時揭發事件。家屬不滿警方未有到度假屋調查，並就事件向警方查詢，據悉警方曾向家屬解釋，長洲昨日只有4名警員當值，而清晨時份機動部隊及水警人員曾在長洲搜索，惟未有到該度假屋調查。