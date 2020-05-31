【8.31九個月】防暴警太子一度舉藍旗　截查多名市民

8.31太子事件發生9個月，網上發起「毋忘8.31港島區靜坐」，號召傍晚6時在中環IFC中庭靜坐，以及晚上7時半，在港鐵太子站B1出口活動。同時，由於近日接連發生3宗休班警員猝死事件，網民以此為名，晚上8時半，發起多區自發「追思會」，旺角、青衣及田心3間警署為主聚集。下午已有大批防暴警在太子站B1出口一帶戒備。 【2157】太子：太子站外的區議員收拾市民的白花離開，防暴警員仍然在場戒備。 【2120】太子：多輛警方「豬籠車」到場，大批防暴警落地填援，數分鐘後便上車離開。 【2055】太子：警方一度於彌敦道近聯合廣場行人路上舉起藍旗，並截查多名在場人士。

【8.31九個月】晚上近9時，防暴警於彌敦道近聯合廣場行人路截查多名在場人士。（鄭子峰攝）

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【1930】青衣：兩輛警車停泊於青衣警署外，數名軍裝警員於附近巡邏，未見截查任何人。

【1843】太子：傍晚6時許，有防暴警察在多個太子站出口布防，多名市民帶備白花到場，交予在場數名區議員收集擺放。

【1829】中環﹕防暴警察IFC外持盾槍戒備。

【1821】中環﹕有市民於IFC展示旗幟，並於中庭靜坐及唱反條例歌曲，又有倚於欄杆市民高舉手機燈光及吹奏口琴伴奏 。

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【8.31九個月】傍晚6時許，防暴警察在多個太子站出口布防，市民將白花交予區議員收集擺放。（鄭子峰攝）

【8.31九個月】傍晚6時半，防暴警察IFC外持盾槍戒備。（陳淑霞攝）

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【1800】中環﹕有3名市民於IFC中庭高呼口號，另有10多位市民於其他樓層響應。保安派發宣傳單張，提醒現時限聚令仍然生效，商場亦有廣播呼籲。

【1730】中環﹕網民發起今日傍晚6時到IFC靜坐，悼念8.31太子站事件，下午約5時半已有警車在商場外戒備。

自上周至今，4日發生3宗休班警員猝死事件。5月28日，駐守田心警署的56歲馬姓男高級警員，在沙角邨家中厠所暈倒，送院不治；翌日，青衣分區特遣隊警長在荔景紀律部隊宿舍的廁所內昏迷不治，遺下妻子及4名年僅10至16歲兒子；今日，48歲新界北總區交通部督察，懷疑在家不慎跌倒，昏迷不治。