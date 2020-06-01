新冠肺炎．總覽｜祿泉樓增4宗初步確診　衛生防護中心：毋須疏散

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，消息指今晚（1日）再增4宗本地感染的初步確診個案，患者全部住在瀝源邨祿泉樓，懷疑與嘉里貨倉群組有關。晚上10時許，記者到祿泉樓視察，發現有4輛救護車到達大廈地下，救護員身穿保護衣，連同推床一起登樓。現場所見，救護員曾在6樓及7樓間停留，其後共有1名男子、2名女子及1名老婦由救護員陪同登上救護車，4人全部送往威爾斯親王醫院。現場消息指，7樓有1名住戶初步確診，8樓有2人，10樓有1人。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示懷疑瀝源邨有超級傳播者。至晚上11時40分，袁國勇到達瀝源邨辦事處，與衞生防護中心傳染病處主任張竹君及居民開會。

【01:15】衞生防護中心總監黃加慶醫生，在瀝源邨祿泉樓向記者表示，已取走廁所環境樣本進行分析，上址大廈居民暫時毋須疏散。

【6月2日凌晨1時更新】港大微生物學系講座教授袁國勇等人視察祿泉樓後離開。有沙田區區議員指居民相當憂慮，「瞓唔到覺」，要求袁教授交代調查進度。袁指現時要回去整理數據，又稱「擔心都無用」，着大家心平氣和，因緊張並無幫助，又指現時要前往衛生防護中心開會。擾攘約10分鐘，袁教授發現其他專家仍未離去，決定返回剛才開會的房署辦公室，多名保安人員在房署辦公室門外。

【23:45】社民連沙田區議員岑子杰亦在現場協助，他表示曾希望進入辦事處了解情況，但未能成功，而房署職員亦對現場情況不清楚。他指青衣長康邨事件後，曾要求房署檢查瀝源邨喉管，當時檢查後指沒有問題；至於今次大廈懷疑爆發疫情，是否因喉管問題？他稱要交由專家調查，又指今次大廈的初步確診者當中，部分人士年紀較大，且不是獨居。