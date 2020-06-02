新冠肺炎│袁國勇懷疑祿泉樓有超級傳播者　籲住客盡快驗深喉唾液

本港再多4人確診「新型冠狀病毒」，患者全部住在瀝源邨祿泉樓，懷疑與嘉里貨倉群組有關。港大微生物學系講座教授袁國勇等多名專家及政府代表，昨晚（6月1日）前往確診人士單位了解，初步未發現大廈有結構性傳播問題，故毋須疏散大廈居民。然而經調查後，懷疑大廈有傳播鏈甚至「超級傳播者」，故呼籲所有住客，盡快進行深喉唾液測試，並確保個人衛生，戴口罩等，因不排除病毒在大廈公共空間，包括透過信箱、大堂大門等傳播。

港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心總監黃加慶、傳染病處主任張竹君、及環境局副局長謝展寰等專家及政府代表，於昨日(6月1日)深夜到達瀝源邨房署開會，並前往祿泉樓涉事單位進行調查，並抽取環境樣本。

衞生防護中心總監黃加慶在現場向記者表示，瀝源邨祿泉樓早前一對夫婦，於5月31日確診後，中心向居民收集深喉唾液樣本，實驗室於昨日(6月1日)通知，有另外4名居民確診。港大微生物學系講座教授袁國勇指出，在嘉里物流工作的女患者較早時確診，相信嘉里物流有傳播鏈；而現時祿泉樓亦有傳播鏈，並傳到於不同樓層的4個單位，包括同一樓層有兩個單位、另外2個單位則在其他樓層。

環境局副局長謝展寰指出，經實地視察後，確診者的單位內的渠位、設計等，並無結構性的傳染風險，包括沒有如淘大花園的U型隔水器問題；沒有青衣康美樓的改裝糞渠問題；亦無大埔亨泰樓的「建築物擾流效應」。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，由於沒有上述的結構性問題，故毋須全幢撤離疏散大廈住客，亦毋須將住客困在大廈內，以免釀成恐慌。他指，由於感染的時間、地點及住戶「走埋一齊」，相信目前是有群組個案發生。

袁教授續指，初步得知4個單位，除了其中2個為同一層外，與其餘2個單位並非使用同一部升降機。然而他們發現，4單位的大堂信箱位置相當近，亦有可能在推拉大門時感染，故不排除病毒在大廈公共空間傳播，更不排除已出現「超級傳播者」。他呼籲該大廈所有住客，「聽朝一早」(6月2日)就應進行深喉唾液測試，如呈陽性則盡快隔離。其他如注重環境及個人衛生，必須戴口罩等，假如做足措施，則毋須過份擔心。

房署則於大廈門口張貼通告，指6月2日及6月3日上午9時半至11時，衛生防護中心將會收集大廈居民的深喉唾液樣本。