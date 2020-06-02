新冠肺炎│母抱BB送院　祿泉樓居民憂社區感染　住戶拖篋離家　

嘉里貨倉新冠肺炎感染群組恐釀社區感染，繼34歲女患者、其丈夫、兩名同事及曾搶救她的救護員，再新增4宗初步確診，4人與患疫夫婦同樣居住在瀝源邨祿泉樓，分佈在7樓、8樓和10樓。祿泉樓成為新一幢疫廈，港大微生物學系講座教授袁國勇懷疑大廈有傳播鏈甚至「超級傳播者」，病菌經由信箱公共空間傳播。今早（2日）再多3名居民經救護車送院，包括1名手抱嬰兒。有瀝源邨祿泉樓居民憂慮社區感染，帶篋準備暫時搬離大廈，並加強個人防疫，戴上眼罩。

再多3名瀝源邨祿泉樓居民經救護車送院，包括1名手抱嬰兒。（黃偉民攝）

送院男子稱自己沒有病徵。（黃偉民攝）

瀝源邨祿泉樓至今6人確診新冠肺炎，今早（2日）9時許再多3名居民經救護車送往威爾斯親王醫院，包括1名手抱嬰兒，嬰兒在母親陪同下登上救護車。另有1名男子拖着行李箱送院，他稱自己沒有病徵。

瀝源邨祿泉樓居民林生早上帶備行李箱出門，稱會考慮暫時搬離，雖然居住樓層不接近確診者，但擔心水渠等公共設施有傳播風險「驚大規模感染，有機會搬走。」他指一向有戴口罩，祿泉樓爆疫後開始戴眼罩，近日大廈亦有加強清潔。他不希望進入隔離營，但如果政府要求也無法逃避。

家住附近的孫先生特地到祿泉樓查詢可否取深喉檢驗工具，因為母親昨晚與居於上址10樓的同事一同用饍，擔心交叉感染。「驚會出事，屋企有個長期病患者，佢依家放假都完全唔敢出街。」孫先生指疫後盡量少出門口，以及勤力清潔家具。他希望更多地方可以取樣本檢測工具，增加可提交的地方，「依家呢個時間成日落街落咁遠都好大風險。」

瀝源邨祿泉樓居民林生早上帶備行李箱出門，稱會考慮暫時搬離。（黃偉民攝）