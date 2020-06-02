【泳灘鯊魚】救生員稱泳區發現鯊魚蹤影　屯門黃金泳灘急掛紅旗

今日（2日）早上9時許，屯門黃金泳灘有救生員於瞭望台視察時，發現防鯊網內懷疑現鯊魚蹤影，立即通知相關部門。現場可見，黃金泳灘已懸掛紅旗，以及有船隻於防鯊網內巡邏視察。另外泳灘亦作出廣播指「附近水域發現大魚，請所有泳客立即上岸或登上浮台。」其後具體廣播：「懷疑有鯊魚出現。」 據康文署「公眾泳灘安全指引」，當紅旗及鯊魚警告旗懸掛時切勿下水。至於「避免鯊魚襲擊的安全指引」列明，假如附近發現大魚的踪影，應盡快平靜地上水。以及如發現鯊魚或疑似鯊魚物體，請立即致電999通知警方。

+ 2

目睹鯊蹤的港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，上午9時45分救生員在2號瞭望台發現一條約1米長的大魚，由於現場大雨關係，恐防有誤，於是數人一同登上瞭望台確定消息。數名救生員同時看到泳區內有1條「灰灰藍藍色，尾鰭似鯊魚」的大魚在離岸1米左右游動，於是立即通知泳客上水。胡強調：「幾個人同時見到，肯定唔係眼花！」對上一次見到鯊魚，已是10多年前有人在防鯊網底發現幼年鯊魚。防鯊網公司出動船隻以聲納系統偵測鯊蹤。

鯊魚現泳灘似是匪夷所思，但在90年代並非全港所有泳灘設有防鯊網，西貢海域曾2周內發生3宗鯊魚咬死泳客的慘案。1995年5月31日44歲體育老師曹錦新於小棕林石灘潛水後失蹤，右腳至臀部被鯊魚咬至齊肢斷去。後來再有2名市民分別在相思灣和清水灣被鯊魚咬死。意外後當時市政局和區域市政局決定自1996年起斥資過億元，陸續在轄下的泳灘加設防鯊網。