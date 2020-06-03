【虐殺貓隻】虐貓狂徒粉嶺軍地出沒　貓貓遭氣槍鋼彈射擊慘死

粉嶺軍地東村有虐貓狂徒出沒，疑用氣槍射鋼彈射襲擊動物，從上月下旬至今，最少釀成貓隻1死1傷！ 軍地東村1名村民於5月下旬發現其寵物貓受傷，原因不明；及至昨日（2日），其另1隻貓突然死亡，身上亦有成因不明的傷痕，於是報案。警方調查後將案件列作殘酷對待動物，暫無人被捕；愛協人員其後到場將貓屍檢走檢驗。警方今日到村內張貼通告，指區內出現貓隻被BB鋼彈射擊而引致受傷及死亡的個案，呼籲村民留意。

昨日（3日）傍晚6時許，粉嶺沙頭角公路龍躍頭段軍地東村1名53歲姓李男村民報案，稱其愛貓死亡，發現其身上有離奇傷痕，同時其另1隻貓在5月下旬亦曾受傷，同樣原因亦不明。警方到場經初步調查後，案件列殘酷對待動物，交由大埔警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。該具貓屍交由愛護動物協會檢走。

警方今日到軍地村張貼通知，指近日區內出現貓隻被BB鋼彈射擊而引致受傷及死亡的案件，建議村民留意屋外四周可疑人士出入；如家中無人看管寵物，外出時盡可能將寵物放回室內；並呼籲如發現任何虐待動物事件，即致電警方999熱線。

愛協發言人表示，於6月3日接獲警方通知，指在上水軍地東村發生懷疑虐貓案件，協會督察立即趕赴現場協助警方調查，並把涉案的一具貓屍帶回中心暫存，待稍後安排交由漁護署化驗。警方經初步調查，已將此個案列為殘酷對待動物案件，愛協不便對案件作出任何評論。