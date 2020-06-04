涉7宗連環爆竊盜40萬財物　49歲男賊隨住戶入大廈斷正被捕

西九龍區於4月及5月的住宅爆竊案件，比去年同期上升超過4成，警方昨日（3日）於旺角道一住宅大廈梯間拘捕一名49歲男子，涉嫌企圖爆竊，警方指經調查，發現被捕男子涉嫌與早前區內7宗爆竊案有關，涉及40萬財物。

西九龍總區刑事總部行政及支援警司鍾雅倫表示，警方發現於4及5月西九龍區住宅爆竊案，比去年同期有上升趨勢，升幅超過4成，西九龍總區情報組經過調查及情報分析，鎖定一名活躍區內的男竊匪，其慣常手法是尾隨住客進入私人的住宅大廈，其後進行爆竊。至昨日傍晚，情報組人員於旺角一帶進行反爆竊行動，發現一名可疑男子出現，尾隨住客進入旺角道50號一私人住宅大廈，警方採取行動封鎖大廈前後門並上樓巡查，其後於梯間發現男子，並在其背包搜出鐵筆及螺絲批，調查相信男子正準備爆竊上址其中一單位，他涉嫌企圖爆竊被捕。

鍾雅倫指，被捕男子49歲，警方經調查後發現他與早前西九龍區7宗，發生於油麻地、旺角及深水埗一帶的爆竊案有關，涉及財物總值40萬港元，當中一宗最大損失超過10萬。鍾雅倫稱，疑犯現正被警方扣查，及會暫控他一項企圖爆竊罪，呼籲市民提高警覺，留意進出大廈陌生人，避免存大量現金財物及鎖好門窗。警方稱，疑犯性祝，涉及的7宗入屋爆竊案，現金及首飾約40萬元。