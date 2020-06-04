六四31｜本土派尖沙咀悼念六四　區議員「飛翔法國人」前獻花

本土派傍晚於尖沙咀文化中心外舉行六四悼念活動，3名籌辦活動的區議員出席，於6時04分獻花，並將於8時09分進行敲鐘儀式。他們備有鮮花及蠟燭等，供市民自行取用悼念。他們強調活動不是集會，並批評政府以限聚令作藉口，令本土派及維園六四集會均不能舉行。

傍晚6時04分，屯門區議員巫堃泰（右起）、油尖旺區議員陳嘉朗及葵青區議會副主席張文龍於尖沙咀「飛翔法國人」雕塑下獻花。（陳浩然攝）

傍晚近6時，葵青區議會副主席張文龍、屯門區議員巫堃泰及油尖旺區議員陳嘉朗抵達文化中心「飛翔法國人」雕塑位置，並在6時04分獻花。其後陸續有10多名市民到場獻花，悼念六四。

巫堃泰表示，他與張文龍自2018年籌辦本土派尖沙咀六四悼念晚會，他強調今晚不是集會，他們不會嗌口號、播放片段等，2人不過是放下鮮花及蠟燭等，供前來悼念的市民自行取用。他們2人在傍晚6時04分在此獻花，晚上8時09分會敲3下鐘聲。他們希望到場悼念的市民注意安全，待尖沙咀獻儀式完成後，他們將各算返回屯門及青衣進行悼念活動。

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巫堃泰說，林鄭政府以限聚令作藉口，限制港人表達自由的空間，今日本土派及維園六四集會均不能舉行。

被問到港版《國安法》納入基本法附件三後，是否仍會舉辦悼念活動。巫堃泰表示，即使設立「國安機構」後，欲對本土派進行拘捕行動，仍須經本地立法程序及內容所賦予的權力而定，否則只是「冇牙老虎」，他們同樣按本地立法而決定是否再舉行公開悼念活動。