騙徒Carousell以支票網購　扮多付錢要退款呃錢又呃貨　3男女被捕

警方成功瓦解1個活躍於網上拍賣平台Carousell的網上詐騙集團，拘捕3名男女。犯罪集團成員藏身於跑馬地1間酒店內，透過提供虛假付款證明欺騙賣家以取得貨物，更訛稱先前交易金額不相符，聲稱多付了錢要求退款，令賣家損失貨物及金錢。警方在行動中檢獲一批證物，包括名牌手袋、銀行卡、支票簿、少量冰毒及吸食冰毒的工具，警方相信該詐騙集團可能涉及多宗同類型案件，牽涉金額仍在統計中。

警方成功瓦解活躍於網上拍賣平台Carousell的網上詐騙集團，拘捕3名男女。（黃偉民攝）

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西區警區總督察（調查）侯禮文指，近日接獲2宗涉及網上貨物交易的詐騙案，經刑事部人員深入調查後，鎖定騙徒藏身在跑馬地1間酒店內。昨日黃昏時份，警方掩至酒店拘捕2男1女，年齡介乎29至35歲，其中1名男子相信是集團主腦，3人涉嫌以欺騙手段取得財產、盜竊、管有危險藥物及管有危險藥物的吸食工具，現正被通宵扣查。行動中，警方檢獲一批證物，包括名牌手袋、電話、身份證、銀行卡、支票、支票簿、少量冰毒及吸食冰毒的工具。

犯罪集團的犯案手法，是先在網上拍賣平台Carousell尋找目標，接觸放售不同貨品的人士，涉及物品包括電子產品及名牌手袋，騙徒向受害人訛稱有意購入貨品，並以支票方式付款，其後出示成功付款的電話截圖，讓受害人相信已收到款項。騙徒會指示物流公司取走貨物，更向受害人訛稱先前交易多付了金錢，要求退款，令受害人同時損失貨品及金錢。

警方調查後發現該犯罪集團有可能涉及多宗同類型案件，牽涉金額仍在統計中。侯禮文呼籲市民，透過網上進行貨品交易要時刻留神，要找有信譽的人士交易，必要時可核實對方身份，賣家亦要確定收到款項後才寄出貨品。根據香港法例210章盜竊罪條例第17條，以欺騙手段取得財產的最高刑罰可判監禁10年。