黑色暴雨│西貢蠔涌村屋受洪災　電單車沖至200米外　村路滿地泥

今日（6日）凌晨暴雨襲港，天文台發出近3年來首個黑色暴雨警告。黑雨期間，西貢區發生多宗山泥傾瀉，有村落頓成澤國，其中蠔涌村村民形容，從未見過如此嚴重的水浸。 《香港01》記者今早到西貢蠔涌村視察，雖然雨水已全部退去，但路面滿地泥濘、大量雜物被泥水沖至東歪西倒。1輛停位在上游位的電單車，被豪雨沖至200米外；停泊在路邊的貨車難逃洪災，車身曾浸在洪水中，當水退卻後，離地近1米的駕駛座留下水淹的痕迹。

一輛停位在上游位的電單車，被豪雨沖至200米外。（黃偉民攝）

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村居李太形容豪雨「嚟得快又去得快」，天文台發出黑色暴雨警告時，洪水不但從屋外湧至，更令屋內的渠口倒灌，「一直由廁所浸到廚房、睡房」；其後雨勢稍為減弱，天文台改發紅雨暴雨警告，雨水隨即慢慢退卻。李太居於蠔涌村5年，稱從未試過水浸，當務之急先清理家中泥濘，暫時未想到如何防範洪水再來襲。

住在蠔涌村十多年的張婆婆指，其寓所位於下游，旁邊有3條斜路，因此暴雨來襲時，她需面對3道洪水湧至，而屋外僅得1個渠口疏導雨水，幸黑雨帶來的洪水未有湧入屋。張婆婆稱從未見到如此大雨，令屋外行人路形成一道2呎深河流，「好驚呀，啲水差少少就入屋」。她表示因年紀老邁未能搬動屋內傢俱，若黃泥水湧入屋，亦只能等水退再清理。