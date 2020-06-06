25歲仔扮銀行職員推銷低息借貸被捕　6人中招慘失59萬元

警方拘捕 1名25歲男子，他涉嫌於今年4月至6月，假扮銀行職員打電話推銷低息借貸，又以時租租用辦公室，再安排受害人到該處簽約，並把款項轉入指定戶口作為借貸資產證明，6名受害人共被騙59萬元。被捕男子涉嫌串謀詐騙，警方不排除有更多人被捕。

油尖警區重案組第3隊主管徐浚銨督察表示，今年4月警方接到3名受害人報案，指收到訛稱銀行職員來電推銷低息借貸，其後轉介他們到聲稱財務中介公司的職員進行貸款手續。騙徒事前租下時租辦公室，並安排受害人到來簽署協議書，3人其後將8萬至20萬元轉入指定戶口作為借貸資產證明。

受害人轉賬後，騙徒隨即失去聯絡，直至向相關銀行查詢後才知道受騙，遂報警求助。警方其後發現騙徒另涉及今年5月至6月期間3宗同類型案件，6宗案件牽涉騙款共約59萬元，3男3女受害人年齡介乎31至55歲。警方經調查後，昨日（5日）於尖沙咀拘捕1名25歲姓王男子，他涉嫌串謀詐騙被帶署扣查。警方正追查騙款去向，不排除有更多人被捕。

警方表示，電話推銷容易隱藏身分，市民不應輕易相信來電者的身分；警方亦提醒，一般銀行職員以電話推銷時，會明確表明身分或提供聯絡電話作核實，市民收到電話應馬上向銀行核實。