油麻地2間金舖遭假豪客偷金損失13萬元　44歲男被捕　另涉使偽鈔

警方表示，1名44歲本地男子涉假扮顧客，先後到油麻地2間金舖扮作選購金飾，其間合共偷去價值共約13.1萬元金器。警方深入調查後，發現疑犯亦曾於尖沙咀區1間便利店行使偽鈔。 警方昨日（5日）掩至於尖沙咀1間賓館採取拘捕行動，當場拘捕目標男子，當場檢獲變賣金器的單據及面值共1.2萬元偽鈔，房內另1男名本地男子及1女非華裔女子亦涉管有偽鈔被捕。

油尖警區刑事調查隊第2隊主管周頌喬督察表示，今年6月3日，1名男子到油麻地1間金舖扮作顧客，要求店員拿出2隻龍鳳鈪及1條金頸鏈，店員將價值共約9.5萬元金器交給疑犯，他趁店員不注意時拿走金器奪門而去。警方經調查後，發現同1名男子於去年12月8日涉及1宗油麻地金舖盜竊案，案中偷走3.6萬元金頸鏈。警方亦發現，該名男子曾於今年5月28日尖沙咀1間便利店使用7張面值100元的偽鈔購物。

警方經深入調查搜證後，鎖定涉案男子行蹤，探員昨日（5日）掩至尖沙咀1間賓館突擊搜查，在1間房間內拘捕44歲男疑犯，他涉2宗盜竊案及行使偽鈔。探員在房內檢獲疑犯犯案時所穿著的衣物及1張變賣金器單據，另外檢獲8張1000元偽鈔及8張500元偽鈔。探員行期間，房間另有1名本地男子及1名非華裔女子，2人同涉管有偽鈔被捕，2男1女疑犯年齡介乎39至55歲，警方將翻查更多CCTV片段，以調查金器去向。



警方表示，連同使利店收到的7張100元偽鈔，案中檢獲的偽的鈔面值總共12700元，有關偽鈔質素差劣，所有偽鈔編號均一樣，亦沒有防偽特徵，紙質粗糙，相信由普通打印機打印，市民不難辨認，亦相信未有偽鈔流出市面。警方指，案中所有疑犯報稱無業，相信他們沒有黑社會背景。