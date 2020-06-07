暴雨警告︱大埔離島雨量達黑雨水平　碗窰「激流」沖出河堤

本港連日下雨，今早更加雷雨交加，新界多區發生水浸，天文台先後發出「黃色暴雨警告信號」及「紅色暴雨警告信號」。新界多區民居遭洪水淹浸、部份道路山泥傾瀉要全線封鎖，有小巴在水中死火，大埔碗窰疑因大雨，導致河水泛濫，洪水不斷拍打及沖上河邊圍欄。而大埔、北區及大嶼山至少有33名居民一度被困，需要消防救援。翻查今日天文台發出的天氣稿及雨量數據，原來黃雨、紅雨生效期間，大埔區及離島區的降雨量最高錄得80至108毫米雨量，早已達到甚至超越黑雨的水平。

大埔村屋地區發生水浸。（陳蕾蕾攝）

根據天文台今早發出的天氣稿及雨量紀錄，上午6時45分至7時45分內，大埔區最高錄得80毫米雨量，經已達到黑雨警告水平；北區及沙田最高亦錄得68毫米雨量，非常接近黑雨水平。而天文區亦於上午6時35分及7時20分，先後兩次發出「局部地區大雨報告」，指西貢及大埔司的雨勢特別大，在上午7時15分的過去兩小時錄得超過70毫米雨量。網上社交平台亦有市民上載了今早大埔碗窰的情況，相片及短片均可見到大埔碗窰疑因大雨，導致河水泛濫，洪水不斷拍打及沖上河邊圍欄。

其後，大埔區、北區及沙田區共接獲至少7宗水浸報告。運輸處於上午8時05分指，因水浸影響，大埔公路大埔滘段來回方向近松仔園的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。而馬鞍山、沙田、大埔及沙頭角村屋地區，有至少28名居民一度被困，需要救援。

全港至少33名居民一度被困

大埔碗窰疑因大雨，導致河水泛濫，洪水不斷拍打及沖上河邊圍欄。（網民Alex Mo攝）

上午6時45分至7時45分，大埔、沙田、西貢雨勢增強，最高錄得68至80毫米降雨量。另外，天文台雨量分佈圖亦顯示，8時該地區雨量驚人。（天文台圖片）

及至上午7時45分至8時45分，離島區雨勢增強，最高錄得108毫米雨量，遠超黑雨水平，根據天文台雨量分佈圖顯示，大嶼山及長洲一帶是重災區，塘福有5人被洪水所困，梅窩則有行山客因大雨無法下山。

上午9時，天文台雨量分佈圖顯示，大嶼山及長洲一帶是重災區。（天文台圖片）

「水浸都係黃雨？」 天文台發出暴雨警告的準則

過去網民常抱有「水浸都係黃雨」的疑問，質疑為何本港有多區錄得「紅雨」及「黑雨」水平的降雨量，但天文台卻未有發出更高級別的警告訊號。根據天文台發出暴雨警告的準則，主要根據本港是否「廣泛地區」，已「錄得」或「預料」降雨量達標，而且雨勢是否「可能持續」等三大標準，才決定發出相應的暴雨警告。

天文台亦多次解釋，因應暴雨發展迅速及變化極大，以及避免對跨區活動的市民造成信息混亂，只在未改發紅雨前，發出「新界北部水浸特別報告」及「局部地區大雨報告」，以提醒當局市民提防水浸風險。以今日為例，天文台於上午6時20分，發出黃色暴雨警告信號後，亦於6時35分及7時20分再次發出「局部地區大雨報告」，提示西貢區及大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。

天文台的暴雨警告系統： 「黃色暴雨警告信號」：表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。 「紅色暴雨警告信號」：表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。 「黑色暴雨警告信號」：表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。