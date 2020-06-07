【逃犯條例】警方再拘捕4男1女　19歲少年被控參與暴動罪

去年9.29反極權遊行演變成警民衝突，警方今日（7日）上午在各區重新拘捕3名男子涉嫌反修例運動示威，其中1人被控參與暴動罪。另外警方指去年8月31日下午，有示威者在灣仔一帶堵路，一名25歲本地男子及一名20歲本地女子再被捕，男被捕人被控參與暴動罪。5人將於明日（8 日）在東區裁判法院提堂。

去年9月29日港島多區示威，3名年齡介乎19至24歲的男子在警方驅散時被拘捕。3人其後拒保候查，獲暫時釋放。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，今日（7日）上午在葵涌、上水及觀塘區拘捕該3名男子。

該3名被捕男子當中，一名19歲男子被控一項「非法集結」罪；一名21歲男子被控一項「參與暴動」罪、一項「襲警」罪、一項「藏有攻擊性武器」罪、一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪及一項「無牌管有無線電通訊器具」罪；一名24歲男子被控一項「非法集結」罪及一項「藏有攻擊性武器」罪。案件將於明日（8日）在東區裁判法院提堂。

去年8月31日警方在灣仔一帶拘捕示威者。（資料圖片）

另外，去年8月31日下午，有示威者在灣仔一帶堵路，一名25歲本地男子及一名20歲本地女子在警方驅散時被拘捕。該兩名男女其後拒保候查，獲暫時釋放。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，今日（7日）上午分別在深水埗及沙田區拘捕該兩名男女。



該名被捕男子被控一項「參與暴動」及一項「無牌管有無線電通訊器具」罪；該名被捕女子被控一項「參與暴動」罪及一項「藏有攻擊性武器」罪。案件將於明日（8日）在東區裁判法院提堂。