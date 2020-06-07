忌廉哥離世｜最紅貓店長「畢業」　粉絲冒雨送別　主人﹕他日再聚

香港最紅貓店長的「尖東忌廉哥」上月不敵病魔離世，終年14歲。自從2012年一次走失事件後，忌廉哥紅遍中外，可愛的「萌」樣為不少人帶來歡樂，主人高先生及妻子對其離世十分不捨，粉絲亦感惋惜，瞻仰遺容時更潸然淚下。至今日（7日），高先生在Facebook專頁指「親愛的忌廉哥畢業了」，牠在寵物善終團隊協助下進行火化，不少粉絲亦冒着大雨出席告別禮，送別忌廉哥。高先生感謝各位粉絲對忌廉哥的關愛，並指深信他日定能再與忌廉哥相聚，再成為一家人。

忌廉哥今日進行火化，粉絲冒雨送別。（忌廉哥 與 忌廉家族圖片）

香港最紅的貓店長忌廉哥日前離世，當日粉絲含淚悼念，到店舖瞻仰遺容。至今日（7日）上午11時至1時，忌廉哥進行告別儀式，然後火化。主人高先生在facebook專頁「忌廉哥 與 忌廉家族」向牠道別，指忌廉哥今日畢業了，「多謝你14年來帶給大家的歡樂，你總是那麼可愛，用獨有的方式守䕶着我們。」他指忌廉哥的火化由一個寵物善終團隊負責處理，時隔多日再見到忌廉哥，美容師為牠梳洗美容，「身體軟淋淋，就好似平時瞓着咗咁，真係好安慰！」他感謝該團體溫柔及小心地搬動忌廉哥的遺體，告別禮亦順利完成。

高先生亦向疼愛忌廉哥的粉絲們致謝，感謝他們對忌廉哥的關愛，看着他成長，分享生活點滴，亦多謝大家今天在大雨下前來送別，「感謝你們的忍耐，你們的愛，忌廉一定感受得到。」高先生又指，今天忌廉哥往彩虹橋繼續生活了，他與妻子雖然十分不捨，但深信他日定能再聚，再成為一家人。

不少忌廉哥的粉絲在帖文留言，感謝忌廉哥為香港人帶來歡樂，「多謝你送給香港人的忌廉精神，希望你到彩虹橋繼續開開心心」，亦有人表示會永遠懷念牠。

香港最紅貓店長的「尖東忌廉哥」，2012年因一次走失事件而紅遍中外，惟上月24日不敵病魔，主人高先生在Facebook專頁宣布忌廉哥死訊，當日下午有30名粉絲到場送別忌廉哥，瞻仰遺容，部分人傷心落淚。高先生當日接受採訪時表示，忌廉哥患胃癌多月，在妻子懷抱中安詳離世。雖然愛貓已去了「彩虹橋」，但高先生希望忌廉哥精神遺留在人間，令大眾繼續愛惜動物，亦希望忌廉哥的基金能延續，幫助更多動物。

重溫忌廉哥昔日可愛照片﹕