一連2日紅雨黑雨　西貢雨量達150毫米　20村民求助損失逾500萬元

本港一連2日暴雨，天文台昨（6日）凌晨發出3年來首個黑色暴雨警告信號，西貢北圍一帶村民家園被洪水衝毀，今再發出紅色暴雨警告信號，雖大雨不及昨天嚴重，但早上西貢雨量仍超過150毫米，幸重災區已緊急清理渠道，未擴大村民損失。西貢區議員至今接獲約20宗求助，估計村民損失共逾500萬元，他將協助災民向西貢公路工程保險公司索償，區議員亦期望政府盡早提出解決區內渠務問題的「治本」方法。

西貢區議員何偉航指，民政事務總署緊急事故協調中心已安排清理渠道及維修水管，但不能「治本」，應改善西頁公路工程安排及長遠渠務計劃。（何遠航提供）

天文台今早７時半發出紅色暴雨警告信號，3.5小時後改發黃色暴雨警告信號，本港今早普遍錄得超過80毫米雨量，而西貢、沙田及大埔的雨量更超過150毫米。同時，境內錄得超過1.1萬次雲對地閃電。

西貢區議員何偉航表示，昨日黑雨西貢3大重災區包括北圍漁仔涌、蠔涌及大涌口。漁仔涌有不少花圃、農莊，農民損失嚴重。他至今接獲約20宗村民求助個案，總損失估計逾500萬元，他將協助向西貢公路工程保險公司索償。此外，對於家園被沖毀，部分村民擔心再度發生同類意外，希望可以申請公屋「上樓」。

他指，周六凌晨嚴重水浸後，民政事務總署緊急事故協調中心安排清理渠道及維修水管，一連兩日在鹿尾、蠔涌舊村、豐安村、大涌口村、北圍魚村涌村及白沙灣村進行，加上今早雨量較少，今日雖仍有水浸，但沒有周六般嚴重。不過，他認為疏通渠道只是「治標不治本」的方法，應改善西頁公路工程安排及長遠渠務計劃。