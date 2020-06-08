【珍惜生命】高小初中復課前夕　男女童受學業困擾墮樓亡

高小初中復課前夕，本港6小時內發生兩宗學童墮樓身亡事件。今日（8日）凌晨零時許1名10歲小四女童被發現倒臥順天邨天暉樓地面，送院搶救後不治。昨（7日）傍晚6時許，慈雲山沙田坳邨1名13歲中一男童墮樓不治。據了解2人均受學業困擾，初步調查事件沒有可疑。

周一（8日）凌晨零時許，1名女子由順天邨天暉樓高處墮下，飛墮地面，奄奄一息。救護員趕抵將事主送往聯合醫院，惜經搶救後，終告不治。警方證實，死者為10歲女童，相信她由上址走廊墮下，沒有檢獲遺書，但初步相信無可疑，稍後會驗屍確定死因。據了解，死者在區內就讀小四，成績一般，日前曾向家人透露擔心上學讀書問題。

在新冠肺炎疫情放緩下，學校正分階段復課，早前中三至中五首先復課；而小四至中二學生，則於今日（8日）復課。昨（7日）傍晚6時許，慈雲山沙田坳邨1名中一13歲男童，疑因學業及體育運動問題墮樓，送院後不治。

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