好人好事｜六旬婦歷喪偶患癌巨變後隱居　80歲鄰居攜領飯助揮陰霾

社企「銀杏館」定期於午飯及晚飯時間，派發免費愛心飯盒活動，即便在疫情期間，派飯行動亦仍然持續，為弱勢社群提供協助。昨日（8日）銀杏館於社交媒體發表帖文指，油塘分店一名八旬婆婆攜同62歲的鄰居婦人前往登記免費飯卡，揭發婦人短短一年內的遭逢悲慘巨變；丈夫失業後突然離世，自己卻於年初確診患癌，手術後精神不振，鄰居因此盼帶她外出領飯「見吓人、見吓太陽」。

昨日（8日）銀杏館於社交媒體發表帖文指，油塘分店八旬鄰居攜同62歲的婦人前往登記免費飯卡，揭發她短短一年內的遭逢悲慘巨變。（蔡正邦攝）

婆婆像天使 助鄰居走出陰霾

昨晚銀杏館於社交媒體發出帖文，指近日新冠肺炎疫情緩和，本來預料前來領飯的弱勢社群將會減少，然而情況並沒有紓緩，前來餐館的人並沒有減少。帖文中指出，昨日一位62歲的婦人阿寬，由八旬鄰居攜同下到油塘分店登記免費飯卡，這位婦人並無子女﹑一直與丈夫過著平淡的生活，卻在短短一年間不幸遭逢悲慘巨變。自丈夫去年八月失業後，兩人便靠著積蓄生活，不久後丈夫更突然離世﹑阿寬在年初更確診癌症，手術完成後精神萎靡，種種變化對她的生活均雪上加霜，登記飯卡時阿寬不禁飲泣道出「我呢年好痛苦，唔知幾時會完，如果唔係去到山窮水盡，我唔會黎拎飯盒。」又指自己無法接受現況，從未想到「去到咁慘」。

同行的八旬婆婆亦是銀杏館的領飯長者，她指經歷巨變的阿寬一直鬱鬱不歡，不願走出家外。有見及此，她便帶同阿寬外出取飯，「拎飯盒可以有飯食，仲可以逼吓佢行出黎見吓人，見吓太陽都好。」銀杏館其後又於文中概嘆，免費飯盒「結緣了很多唏噓的人和事」，而這次前所未見的疫情，造就了不少情緒病患者﹑新的露宿者﹑沒有錢吃飯的弱勢社群，雖感到無奈但認為「一天的難處，一天當就是了。」

銀杏館旗下餐廳自多年前開始派發「平安飯盒」，各個分店派發時間均不同，不時有長者於分店門外排隊等待派飯。位於油塘的「婆婆廚房」於2018年營業，由擅長廚藝的一眾長者分享家傳菜式。