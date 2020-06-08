美抵港魚柳藏2500萬元瀕危石首魚魚鰾　可製名貴花膠　破海關紀錄

海關破獲1宗以冰磚魚柳藏2,500萬元石首魚魚鰾的走私案，為歷來最大宗同類案件。海關上周四（4日）檢查20箱由美國洛杉磯、報稱是鮮魚的空運貨物，因美國運魚來港並不常見，引起人員關注。海關檢查後，發現貨物箱上寫上產地來源為墨西哥，X光機影像揭發貨箱密度不均，竟是以冰磚魚柳蓋在底和面，但中層是名貴的石首魚魚鰾，可製成貴價花膠。20箱貨物中共有15箱藏魚鰾，合共重約160公斤，總值約2,500萬元。海關其後拘捕5名男子，包括倉庫負責人及收貨人。 該批石首魚魚鰾為墨西哥加利福尼亞灣特有品種，因生境破壞及長年過度捕撈，已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I及入國際自然保護聯盟瀕危物種紅名錄中的極危級別。

從美國空運抵港的20箱貨物中，共有15箱藏有石首魚魚鰾，合共有270個石首魚魚鰾，共重約160公斤，總值約2,500萬元，重量及價值均打破海關以往同類案件紀錄。（鄧詠中攝）

美國運鮮魚來港不常見惹懷疑

海關機場科空運貨物課監督劉青龍指，海關機場課人員在上周四（4日）處理由航空公司提供海關的空運貨物資料作清關時，留意到一批報稱鮮魚的貨物，是由美國洛杉磯運至香港。由於美國運鮮魚來港並不常見，而送貨地點是旺角一商業中心，海關經風險評估，揀選及查驗該批貨物。

貨箱密度不一 冰磚魚柳內藏石首魚魚鰾

同日，貨物送至海關驗貨場後，人員已發現並不是鮮魚。貨物箱上的標誌以西班牙文寫上產地來源為墨西哥，內有魚柳。以X光機檢查後，發現合共20箱的貨物內有兩種不同密度，其中數箱的X光圖片有清晰的魚頭、魚尾，但另外數箱的密度不均，頂層及底部是低密度的物件，而中層為深色高密度物品。由於貨物報稱是鮮魚，與預期中的清晰、均一的影象不同，引起海關人員懷疑，認為有機會藏有違禁品。關員打開檢查後，發現頂層是雪藏成冰磚的魚柳，看不清楚內藏物。

人員為了檢查內部，待表面冰塊溶解後取走魚柳，發現中層有白色物體，證實有2條長觸鬚的魚鰾，懷疑是貴價的石首魚魚鰾。經深入調查後，20箱中共有15箱藏有石首魚魚鰾，合共發現270個石首魚魚鰾，共重約160公斤，每公斤約值16萬元，總值約2,500萬元，重量及價值均打破海關以往單一同類案件的紀錄。

5男被捕 包括倉庫負責人及收貨人

海關有組織罪案調查科胡高級監督胡偉軍表示，經深入調查後，根據貨運代理提供的資料，人員到元朗一倉庫進行監控遞送行動，拘捕3名分別36歲、40歲及42歲的懷疑涉案男子，其中2名被捕男子為倉庫負責人。海關繼續監控遞送行動，相信石首魚魚鰾會被送往粉嶺1幢工貿大廈附近作交收，最終在粉嶺再拘捕2名分別38歲及57歲的收貨男子。5名男子現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。由於今次檢獲的數量龐大，不排除部分石首魚魚鰾會在本港市面流通。

海關在2002年起至今，不計今次個案，共破獲9宗同類型案件，合共檢獲約37公斤石首魚魚鰾，今次單一案件已是歷來最大宗同類案件，而過去案例大部分是旅客或乘客攜帶入境，今次是首次以冰磚魚柳藏石首魚魚鰾。

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品種來自墨西哥加利福尼亞灣

漁農自然護理署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇表示，今次涉案品種為加利福尼亞灣石首魚，此品種為石首魚科中體型最大品種，體長可達2米，只生活在墨西哥加利福尼亞灣的水域，是當地的特有品種。

當地非法捕獵嚴重 列瀕危野生物種

由於加灣石首魚魚鰾可製成名貴的花膠，在40年代已開始被大量捕撈，而當地非法捕獵的情況仍然持續，在生境破壞及長年過度捕撈下，比較歷年捕撈數字，加灣石首魚總群數量未能恢復合理水平，故在70年代已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I內，國際間的商業貿易已被禁止。

同一水域另一物種加灣鼠海豚受到捕撈石首魚魚網誤捕，大量被殺，專家估計全球已餘下不足22條加灣鼠海豚。加灣鼠海豚及加灣石首魚的保育狀況極為嚴峻，兩者皆被列入國際自然保護聯盟瀕危物種紅名錄中的極危級別，但本港及內地不時檢獲非法進口過境或售賣加灣石首魚的花膠。

市面上，加灣石首魚的花膠被稱為「金錢鰵魚膠」或「金錢膠」，較其他花膠為大，乾製後有2條比花膠本身更長的觸鬚，故容易辨認，陳翰奇呼籲市民如有發現盡早向局方舉報。漁農自然護理署一直有定期巡查海味店舖，並與海關保持高度警覺，及與墨西哥和中國內地管理當局保持密切聯繫及交換執法資料，以打擊走私活動。

香港海關重視保護瀕危動植物，在打擊走私瀕危野生動植物上，會與漁農自然護理署在進出口管制方面保持緊密合作。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

根據《進出口條例》，任何人士如輸入未列於載貨艙單的貨物會被檢控。違例者一經定罪，最高刑罰為罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。