西貢北圍黑雨水浸毀家園　路政署要求道路工程承建商跟進索償個案

前日（6日）黑色暴雨期間，西貢北圍村一帶低窪地區出現嚴重水浸，有住戶的農莊、車輛及家居財物被洪水衝毀，除了損失逾百萬元，更有狗隻慘被淹死。有村民將矛頭指向西貢公路工程，質疑造成多處渠口淤塞，釀成水浸。路政署今日回應指，已要求地盤人員詳細調查水浸原因，並要求承建商按照合約條款跟進相關因水浸所提出的索償個案。

西貢公路進行第一期道路改善工程雜物堵塞集水溝。（資料圖片）

路政署發言人表示，前日當承建商發現工程範圍內的西貢公路出現水浸問題，已盡快檢視排水情況，安排清理遭沙泥及雜物堵塞的渠道及啟動臨時抽水系統以加快疏導雨水，亦協助附近的居民清理積水及泥濘 。西貢公路近蠔涌一段一度因水浸而封閉，經承建商緊急處理後，在上午9時許恢復兩線行車。

路政署同日派員到場了解水浸情況，並要求承建商盡快清理道路排水系統，加強工地臨時抽水系統，以防再因暴雨而引致水浸。路政署亦要求駐地盤人員詳細調查水浸原因，要求承建商按照合約條款跟進相關因水浸所提出的索償個案，路政署會繼續監察情況。

發言人指，清水灣道至匡湖居的一段西貢公路進行第一期道路改善工程於2016年3月展開，並預計於今年年底大致完成。西貢公路近蠔涌段現時地勢較低，容易出現水浸，當西貢公路第一期改善工程完成後，該低位的行車路面水平將會提升，有助減低水浸風險。