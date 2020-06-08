海關打擊網售冒牌電動工具　檢電鑽電池等93件假貨　拘23歲男

香港海關打擊網上售賣冒牌電動工具，上周五（5日）安排在荃灣與賣家進行試購，成功拘捕1名23歲男子，並檢獲總值約6萬元、合共93件懷疑冒牌電動工具，包括充電式電鑽、專用電池及電鋸等貨品。

海關早前接獲商標持有人舉報，指有人利用網上平台出售懷疑冒牌電動工具專用電池。海關經深入調查及在商標持有人的協助下，上周五採取行動，安排在荃灣與賣家進行試購，並檢獲7件懷疑冒牌電動工具專用電池及1件懷疑冒牌電鑽，並即場拘捕一名23歲男子。

海關人員其後在被捕男子位於荃灣的住宅單位內再檢獲一批懷疑冒牌電動工具，包括充電式電鑽、專用電池及電鋸等。案中檢獲的懷疑冒牌電動工具專用電池所標示的生產地與正貨不符，並且欠缺貨品批次編號。

海關提醒消費者應該光顧信譽良好的店鋪及避免在可疑網站進行交易，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。