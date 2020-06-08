5.24遊行｜銅鑼灣時裝店I.T一帶遭扑爆玻璃破壞　警拘3名中三學生

全國人大會議審議「港版國安法」前夕，網民在5月24日發起港島區遊行反對立法。當日下午1時許，約千人在銅鑼灣一帶聚集，其後有人擊毀被指是「藍店」的知名時裝連鎖店I.T的玻璃櫥窗，又在附近一帶堵路及扑爆大廈玻璃。警方經連日調查後，發現當日有人在恩平道破壞中國太平大廈的玻璃，今日拘捕3名男女，年齡介乎14至15歲。據悉3人為同學，同是筲箕灣1間學校的中三學生。

上月24日下午，約千人於銅鑼灣一帶聚集，警方在下午1時多於SOGO附近開始發射催淚彈驅散集結人士，多人循不同方向跑走。下午3時許，數十名示威者走至禮頓道附近位置，有示威者用磚頭等物件敲碎知名時裝連鎖店I.T的禮頓道分店玻璃櫥窗，把2個金色的服飾櫥窗公仔取出，拋置在馬路之上。至下午約4時，示威者在銅鑼灣希慎道一帶堵路，並以鎚仔等硬物擊毀恩平道中國太平大廈的玻璃。

港島總區重案組經進一步調查，包括翻查閉路電視片段，今日（8日）下午約2時在東區拘捕1名14歲男童及2名分別14至15歲女童，懷疑他們當日在示威現場出現，並與中國太平大廈刑毀案有關，3人均涉嫌「非法集結」，當中14歲男童另涉嫌「刑事毀壞」。所有被捕人士現正被扣留調查。據了解，被捕3人分別負責破壞玻璃、開雨傘遮檔及擔任「哨兵」，他們為同學關係，在筲箕灣1間學校就讀中三。