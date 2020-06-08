修例風波一周年｜逾1,600被捕者未成年　15人由警司警誡不留案底

反修例示威浪潮未止，被捕人數日增，上月底已直逼9,000人，當中未成年人士佔近18%，即逾1,600人。警務處處長鄧炳強前日曾表示，警方有機會因應個別情況，考慮以檢控以外的方式處理，包括警司警誡。警方提供的數據顯示，至今已有15名被捕青少年接受警司警誡後釋放。據了解，1名少年曾在包圍警署的示威活動中擔當「哨兵」角色，遇截查後涉嫌「遊蕩」被捕，最終他接受警司警誡後獲釋，不留案底，但警方會保留有關紀錄。

警務處處長鄧炳強前日（6日）早上出席民建聯舉辦的「關注犯罪年輕化問題」活動時表示，警方不會對違法行為視而不見，如果有足夠證據，便會提出檢控。不過，因應個別情況，例如案情不算嚴重、被捕人士有悔意和被人利用等，警方會考慮以檢控以外的方式處理被捕年輕人，包括警司警誡。消息指，鄧炳強早前已向各警區下達信息，指若被捕者的情況許可，可考慮警司警誡等方式處理。

警務處處長鄧炳強前日出席民建聯舉辦的「關注犯罪年輕化問題」活動。 （資料圖片）

根據警方提供的資料，由去年6月至今年5月31日，警方就反修例示威已拘捕8,986人，當中未成年、即18歲以下人士有1,609人，佔總被捕人數約17.9%，當中280人已被起訴。被捕人士中，有15名青少年接受警司警誡後釋放。據了解，其中1個個案中，1名少年在包圍警署的示威活動附近被截查，懷疑擔當「哨兵」角色，他未有參與破壞行為，但曾拍攝現場情況，最終涉嫌「遊蕩」被捕。事後，警方參考律政司意見，並取得被捕人士監護人的同意後，以警司警誡方式處理。

警方表示，為了讓觸犯輕微罪行的青少年能夠有改過自新的機會，警司級或以上的警務人員會酌情考慮向青少年罪犯作出警誡，代替提出刑事檢控。以警司警誡計劃處理「反修例」事件相關的被捕青少年，與其他案件並無不同。

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翻查資料，未滿18歲人士犯案後，可能被警方檢控上庭，或由1名警司或以上職級的警務人員向犯案者作出警誡，向犯案者及其家人作警示。警司警誡不留案底，但警方會保留有關紀錄，若犯案者日後再干犯罪行被捕，庭判刑時會考慮被告曾由警司警誡。

警方在衡量是否施行警司警誡時，會根據既定程序詳細考慮多項因素，包括青少年罪犯在犯案時是否未滿18歲、所干犯的罪行性質的嚴重性、犯罪紀錄、是否自願而明確地認罪，以及其本人及其家長或監護人是否同意施行警司警誡等。受警司警誡的青少年罪犯，必須接受警方監管一段時期，最多為期2年，或直至年滿18歲，他們亦要參與社署提出的「社區支援服務計劃」，參與輔導、社區活動及服務，警方亦會探訪少年以加強警示。