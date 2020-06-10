69遊行總覽｜中環現燈海　堵路變衝突　警拘57人包括3區議員

2019年6月9日港島遊行，超過100萬市民上街反對修訂《逃犯條例》，為擴日持久的反修例運動掀起序幕。事隔一年，修例運動餘波未了，國安法又提上日程，示威者趁69大遊行一周年，再上街向政府表達不滿。 惟是次集會遊行由Telegram群組發起，並無申請「不反對通知書」，百萬人潮難復見，而警方亦採取「及早介入」的策略，盡早瓦解群眾聚集。惟晚晚逾千示威者與警員仍在中環地帶堵路與驅散，最終警方全日拘捕57人，當中38男19女，年齡介乎14至62歲，當中包括元朗區議員杜嘉倫、伍健偉、天水圍區議員林進，以及侯文健的議員助員。

與去年民陣舉辦的「69大遊行」不同，昨日「69香港人抗爭一周年港島大遊行」由Telegram群組號召，惟事前只列出集合時間，詳細集合點、遊行路線均未有透露。過去一年，示威者為防警方事先得知集合地點而重兵佈防，往往採取即時公布地點的方式。惟警方昨午在facebook專頁高調表示，留意到有人於網上號召未經批准的集結，並強調警方會部署足夠警力，迅速果斷執法。

直到下午4時許，群組才宣布「遮打花園要人」，號召市民6時30分遮打花園一帶「行街」。警方則提早在5時許，部署有10多架警車戒備，防暴警察亦高調巡邏，亦不斷在遮打花園截查路人及搜查隨身物品，期間有部份市民與警員爭執，警員一度舉起胡椒噴霧，警方在遮打花園共拘捕5人。

7時起，愈來愈多市民響應「69香港人抗爭一周年港島大遊行」，逾百人在遮打花園按群組要求，開啟手機閃燈，邊嗌口號，邊向中環方向前行。有別於過去多次示威，昨日參與人士並無穿上黑衫黑褲，亦沒有帶上豬嘴、頭盔等「Full Gear」，反而以上街一族、街坊裝束出席。示威者隊伍初時在行人路行走，其後隊伍人數壯大，並在皇后大道中走出馬路。示威者走出馬路不久，即有多輛警車來到現場，防暴警員落地舉藍旗，示威者隨即散去，皇后大道中恢復通車。

但近千示威者未有散去，繼續在皇后大道中、砵典乍街、德輔道中、畢打街、雪廠街一帶逗留，並在附近商場、地鐵站及行人路遊走，並伺機走出德輔道中及砵典乍街交界再次佔路。警方則在恒生銀行一帶佈防，阻止示威者西行。直至8時，警方突封鎖畢打街LV港鐵站出口（G出口），並截查人士；置地廣場商場門口封閉，並貼上暫停開放告示。

如是者，示威者與警方便在中環地帶來回佔路與驅散，入夜後示威者人數漸少。晚上10時許，警方在德輔道中星展銀行對開截查並拘捕25人；11時許，其後警方又在德輔道中近花旗銀行位置拘捕約20人，當中包括元朗區議員杜嘉倫、伍健偉、天水圍區議員林進，以及侯文健的議員助員，大部份涉非法集結。警方全日拘捕57人，當中38男19女，年齡介乎14至62歲。而被捕人士陸續上旅遊巴送往警署扣查。