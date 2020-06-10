何志平出獄｜美國服刑後遣返　何志平消瘦現疲態　將家居隔離14天

民政事務局前局長何志平因洗黑錢等罪名，於美國被判囚3年，香港時間昨日（9日）凌晨刑滿出獄並遭遣返。何志平今早返抵本港，身型明顯消瘦，一臉疲態，於亞洲國際博覽館（下稱亞博）接受新冠肺病毒測試後，登上私家車返回半山寓所，其間大批傳媒追訪，其私家車於港九多區高速「遊花園」，在車輛間左穿右插，意圖「賣甩」記者，險象環生。因應新冠肺炎檢疫措施，何志平在未來14天須接受強制家居檢疫。

何志平下午3時許於亞博館完成檢疫後上車離開，其體型明顯較以往消瘦，一臉疲態。（黃偉民攝）

何志平於今早約7時抵港，先被安排到亞博接受新冠肺病毒測試，2名男子駕駛銀色私家車於停車場等候。

下午約3時40分，身穿深色長袖裇衫及長褲的何志平，在5名職員陪同下，手拖紅色小型行李篋步出亞博，等候接載他的２男子即時下車，1人打開雨傘意圖阻擋記者拍攝，各人隨即登上私家車離開，過程中仍可見到何志平的面貌身型不及過往般「圓潤」，體型明顯較以往消瘦，露出一臉疲態。

據了解，大批傳媒追訪何志平，其私家車離開亞博後，高速行駛「遊花園」，意圖擺脫傳媒車輛，左穿右插，踩雙白線，險象環生，途經昂船洲大橋、佐敦、紅磡、九龍塘、新蒲崗，轉入觀塘繞道後經東區海底隧道過海，駛入東區走廊前至銅鑼灣一帶，再折返東區走廊前往灣仔，最後駛返半山花園道愛都大廈寓所，全程耗時近1小時20分。