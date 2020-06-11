內地慣匪偷渡來港3度爆村屋　愉景灣踩線落網

一名曾來港爆竊被捕的內地慣匪，近日再偷渡來港犯案。竊賊前日（9日）在愉景灣踩線時被警員截獲，當場斷正被捕。警員調查發現，疑人涉及5月至6月期間，西貢及港島3宗獨立屋及村屋爆竊案，案中賊人以工具撬開門或窗戶入屋盜去現金、手錶等財物，受害人共失57萬財物，包括一隻勞力士10萬元手錶。被捕男子為非法入境者，並無入境紀錄，他曾使用他人報失的身份證變買贓物，最終涉4宗罪被捕。

警方起獲的大批犯案工具、越南幣等。（陳蕾蕾攝）

內地男無入境記錄 非法入境作案

東九龍總區重案組第2隊總督察馬志聰表示，於6月9日下午5時，男子於愉景灣愉景灣道懷疑踩線，警員侍機上前拘捕涉案39歲姓陳中國籍男子。另外調查所得，男子並無入境記錄，為非法入境者，他亦曾用他人報失的身份證，於二手買賣店當走涉案的5萬元手錶。

其後，警方於男子入住的旺角彌敦道賓館發現爆竊工具，包括鐵筆、螺絲批、士巴拿，同時又檢走冰壺、犯案時身穿衣物。警方以涉嫌爆竊、藏有工具可作吸食毒品用途、使用他人身份證及非法入境將他拘捕。而被捕人曾有本地同類案底記錄。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

進行反爆竊行動東九龍總區防止罪案主任馮家恆指，東九龍總區防止罪案辦公室會到街頭宣傳及推廣防止爆竊的工作，如到區內派發宣傳單，又會於區內持份者舉行防罪講座、及為屋邨加強保安的方法提供可行建議。而東九龍總區防止罪案辦公室於2018年11月開始推行護城計劃予村屋村民，教育村民如何預防爆竊及派防盗裝置等。