港版國安法︱荔枝角「和你Lunch」3人響應　警稱違反限聚令

有網民發起於今（11日）下午1時30分於荔枝角「和你LUNCH」，稱無懼港版國安法，呼籲參與者利用午膳時間向社會各界宣揚反對國安法立場。下午1時40分，網媒《丘品創作》1名17歲實習記者，在採訪期間被警員截查及搜身，其後他獲放行。至下午1時50分左右，示威人士陸續散去，在場警員亦離開。

【1350】1名女士手持十字架到場示威，反對本港推行港版國安法，她自稱早前曾經被捕，其後於區議員協助下保釋離開。現場可見其他示威人士陸續散去，在場警員亦離開。

【1345】現場消息指，一度有2名網媒記者被截查，警員檢查他們的身份證後，他們獲放行。

【1330】警員要求3名參與「和你Lunch」的市民出示身份證明文件，在場記者亦需出示記者證以便警員核對身份。

【1325】遊行人士行到荔枝角收押所，高呼「釋放義士，還我公義」，與此同時亦有多名軍裝警員在場戒備。警員向遊行人士稱，根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，不可以多於8人以上的公眾聚集，現向遊行人士發出第一次警告。

【1315】3名市民從香港工業中心集合，在荔枝角一帶遊行，沿途揮動港英旗幟，並高呼多個口號，包括「沒有暴徒，只有暴政」、「五大於求、缺一不可」。