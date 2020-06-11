騙徒扮公安上門保護阿婆兩星期　呃走百萬積蓄　遭銀行職員識破

電話騙案呃上門，騙徒上月竟扮成內地公安公然入屋，「貼身保護」七旬婆婆足足兩星期，趁機查清婆婆身家，透過網上轉帳騙走百萬元積蓄。騙徒食髓知味，上周再挾婆婆到銀行辦手續，幸職員對戶口持續出現大額轉帳起疑心，識破騙局，報警拘捕2名男女疑犯。 新界北總區防止罪案辦公室人員今（11日）到訪該銀行分行，向智破騙局的職員頒發獎狀。同時人員探訪區內獨居長者，宣傳防騙意識。

新界北總區防止罪案辦公室聯同屯門耆樂警訊長者義工向獨居長者宣傳防騙訊息。（警方提供圖片）

據了解，案件受害人為1名76歲獨居老婦，兒女長大後已搬出。今年5月初，婆婆接獲1名假冒內地官員來電，表示她牽涉刑事案件，並聲稱派人員來港作監察。其後，1名男騙徒訛稱公安，經常到訪婆婆的家中以博取信任，從中了解其財政狀況，其間更多次陪同婆婆到銀行辦理手續以轉走她戶口內的存款。據悉，騙徒登門2星期，其間利用網上轉帳功能，成功騙走婆婆逾百萬元的積蓄。

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至上周二（2日），另1名女騙徒再次陪同婆婆到銀行辦理手續，企圖騙取更多款項，幸好遇到1名機警的銀行職員，發現婆婆戶口持續被轉走大額現金，極不尋常，便向婆婆及同行的騙徒加以查詢。職員更覺生疑，於是暗中報案。警方到場後，把騙徒拘捕，其後亦在婆婆住所外拘捕該名男騙徒。 據了解，被捕2名男女騙徒俱為本地人，警方現正追查受害婆婆被騙走的款項去向。

新界北總區防止罪案辦公室主任羅淑雯（右二）總督察到訪中國銀行屯門市廣場分行送上表揚信及嘉許狀。（警方提供圖片）

為表揚銀行職員機智的表現，新界北總區防止罪案辦公室今日（11日）到訪中國銀行屯門市廣場分行，頌發表揚信及嘉許狀。此外，人員更於新界北區內多個屋邨探訪獨居長者並派發防騙宣傳單張和紀念品，以提升長者對騙案的意識及社區人士對獨居長者的關注。