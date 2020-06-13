【端午節】工傷遺屬包糭義賣　「媽媽組」助同路人走出喪親陰霾

全港每年因職業意外死亡的個案約有200宗，工業傷亡權益會成立「媽媽組」，讓職業意外遺屬以過來人身分，協助其他因工業意外喪親的人走出陰霾。同樣經歷喪親之痛的洪嫲嫲及危太，當年遇噩耗時得工權會協助處理摯親身後事，感動2人加入「媽媽組」。事隔8年，危太憶起喪夫的情景仍不禁流淚，洪嫲嫲拍拍她的膊頭安慰道：「就算唔流眼淚，個心都仲係好痛，好彩有人帶你。」組員之間互相擔當輔導員角色，亦協助剛經歷工傷的遺孀疏導情緒。 今年端午節「媽媽組」聚首一堂，義務為工權會包約6000隻糭籌款，並將糭送贈工傷遺屬、職業意外工友。收益扣除成本及必要開支，將全數撥捐工業傷亡權益會服務中心，讀者可透過工權會Facebook專頁訂購。

洪嫲嫲加入媽媽組，希望幫助其他工傷遺屬渡過難關，「勸佢哋唔好咁易放棄 」。（黃偉民攝）

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兒子10年前遭電纜擊中亡 洪嫲嫲中年喪子：一靜落黎就會亂諗

今年已年屆70歲的洪錦英，是年紀最大組員，人人均稱她「嫲嫲」。在約10年前，她當時30多歲的小兒子於葵涌碼頭工作時，遭電纜擊中身亡。白頭人送黑頭人，洪嫲嫲頓失方向，「嗰陣我哋要去邊度辦理喪事都唔知」，彷徨的她找到工權會，會方協助處理認屍、殮葬、出殯事宜，「仲上嚟屋企教我點樣申請資助」，有人引領方向，洪嫲嫲亦感安心下來。

洪嫲嫲的新抱長居內地，2名孫兒自出生以來便由她照顧，當時雖面對喪子之痛，但仍要肩負照顧孫兒責任，「我一個人經過碼頭喊，擔心佢哋無爸爸媽媽，好驚佢哋學壞」。幸孫兒生性懂事，如今亦毋須讓她掛心，更可抽空參與工權會活動，「一靜落嚟就會亂諗嘢，返下工做下義工最好」。

入媽媽組互助自救：勸佢哋唔好咁易放棄

現時「媽媽組」約有50人，組員間互相聆聽及分享感受，亦不時一起參與戶外旅行。洪嫲嫲加入「媽媽組」後，每年都會抽空與其他媽媽一起包糭、炸角仔、整月餅等，過程中以自身經歷勸說他人不要那麼容易放棄，「佢哋會問返我，10年前點算啊？始終有親人走咗，無人安慰，自己都好容易行差踏錯，有啲人驚自己養唔掂小朋友，自尋短見」。嫲嫲指，加入「媽媽組」，大家可以分散注意力，「一齊食餐飯、整嘢食，大家都好開心」。

危太喪夫需服食6種藥：當時真係諗住企唔返起身

危太的丈夫危錦初，2012年在黃竹坑工廈外牆搭棚架時意外墮樓身亡，遺下她與一對子女。當時危太在工權會時任總幹事陳錦康及幹事梁金愛（愛姐）帶領下，前往意外現場認屍，到場後危太傷心過度一度暈倒。到達醫院後，愛姐勸危太不要想太多，引導她慢慢放下。

危太透露，當年她來港日子不長，「嗰陣我乜都唔識，想趁老公頭七去紅磡裝香都搭巴士搭過龍」。丈夫發生意外後，危太出現高血壓、幻聽、幻覺，需要服食6種藥物，她形容「當時真係諗住企唔返起身」。眼見當時工權會幫手買飯給子女吃，危太深知若子女失去媽媽可能被送往保良局，決心咬緊牙關不再依靠藥物，「企返起身」湊大一對子女。

事隔8年，危太憶起舊事仍不禁流淚，嫲嫲拍拍她的膊頭安慰道：「就算唔流眼淚，個心都仲係好痛，好彩有人帶你。」

嫲嫲拍拍危太膊頭安慰道：「就算唔流眼淚，個心都仲係好痛，好彩有人帶你。」（黃偉民攝）

視工權會為娘家 加入媽媽組助遺屬「企返起身」

工權會的出現，危太形容「救咗我一命」，「有咩事就係搵愛姐幫我，我成日話工權會係我第二個娘家」。危太其後加入「媽媽組」，與同樣經歷的工傷遺屬一起做義工、參與康樂活動，又以過來人身分，協助剛加入「媽媽組」的人解開心中鬱結。危太更主動向愛姐學習如何與「新媽媽」溝通。

「有啲媽媽失去至親，仲要小朋友好反叛」，育有一子一女的危太以自身經歷，與新媽媽分享如何過渡困難。她強調「呢個社會唔係剩係得我哋」，仍有其他媽媽、工權會關心，「大時大節有佢哋問候，起碼有節日感」。危太指，每天都有很多工傷意外，與「新媽媽」分享自己看法，「愛姐叫我同新媽媽傾吓偈，我住幾遠都會出嚟，既然自己都幫到人就出分力，自己都舒服啲開解咗」。

今年「媽媽組」有6位組員製作4款糭包括傳統蛋黃鹹肉糭、原木菇有機三色藜麥糭、瑤柱冬菇金華火腿糭及豆沙梘水糭，共約6000隻糭，收益扣除成本及必要開支，將全數撥捐工業傷亡權益會服務中心，巿民可透過工權會Facebook專頁訂購。