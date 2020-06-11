電單車獅隧自炒　消防員揭與被盜愛駒同車牌　鐵騎士涉偷車掛假牌

天網恢恢，獅子山隧道今日（11日）凌晨發生電單車失控自炒意外，鐵騎士手腳擦傷送院，調查卻發現他是偷車賊。1名消防員閱覽意外新聞時，發現涉事電單車與其失車相似、車牌號碼一致，遂聯絡警方。鐵騎士被警方拘捕，涉擅自取去交通工具等4罪。然而，涉事電單車車主卻另有其人，並非該名消防員。

獅隧電單車自炒，鐵騎士倒地受傷。（劉定安攝）

今日凌晨2時許，48歲姓陳男司機駕駛綿羊仔電單車，沿獅子山隧道往九龍方向行駛，其間失控自炒，手腳受傷，清醒送院，目前情況穩定，其酒精呼氣測試為零度。警方調查發現涉事電單車為一輛失車，遂拘捕陳男，涉嫌擅自取去交通工具、行使虛假文書、沒有第三者保險下駕駛及駕駛時沒有有效行車證。

電單車發燒友、消防員Ming一輛台灣大綿羊電單車與涉事電單車相似，車牌一致。（網上圖片）

電單車發燒友、消防員Ming一度「擺烏龍」，以為涉事電單車是自己兩個月前在觀塘被偷的台灣大綿羊電單車。今早Ming友人看到電單車意外新聞，發現車牌十分熟悉，擔心是Ming撞車，於是傳訊息予他。Ming看到新聞照片，發現電單車司機手腳俱受傷，感到驚訝，其後看到涉事單電車，與自己愛駒相似，而且車牌一致，有望尋回愛駒，感到驚喜，並即時主動向警方備案。

然而，下午警方與Ming聯絡，並前往警署落口供卻「驚喜」落空，同場有另1位真正的車主，原來涉事電單車並非他所有，僅套上與愛駒同一車牌號碼，「好失望」，現時其愛駒仍不知去向，亦不知為何涉事電單車使用其車牌號碼。

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Ming自小喜歡電單車，自18歲開始做「鐵騎士」，至今前後曾有10多輛電單車，近年常以被偷的台灣大綿羊代步，雖然價值不過3、4萬，卻是其最愛電單車之一，車牌號碼更是自己的生日日期。

今年4月30日，愛駒被盜，他即時於網上發出訊息，大批網民幫忙尋車，卻無所獲。他10多年前曾被偷電單車未尋回，今次是二度被偷，他無奈表示「預咗搵唔返」。