國產「AHB」口罩10個賣180元　含菌量超標25%　海關籲停用

尖沙咀藥房出售一款國產口罩被揭含菌量超標25%，海關拘捕58歲男負責人，並呼籲市民馬上停用涉事口罩。該款口罩牌子為「AHB」，1盒10片口罩，每盒售價為180元，由海關於上月在尖沙咀1間藥房試購所得。經化驗後發現細菌菌落總數超出標準上限的25%，違反《消費品安全條例》。海關今日（12日）拘捕藥房男負責人，並呼籲市民馬上停用，如商戶有出售有關口罩，亦應立即下架。

海關昨日（11日）接獲38個外科口罩樣本的化驗報告，根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，顯示其中1款樣本的細菌菌落總數超出標準上限的25%，涉嫌違反《消費品安全條例》。涉事的外科口罩牌子為「AHB」，由海關在今年5月到尖沙咀1間藥房試購，盒上標示KN95，每盒10片，每片口罩均有獨立包裝，售價為180元，即平均1片口罩索價18元。產品包裝上標示的產地為中國。

海關知悉化驗結果後，今日（12日）採取行動，在涉案的藥房檢獲4盒涉事口罩，並拘捕1名58歲男負責人，他目前正被扣查。海關將就涉案口罩作進一步化驗，以確定含菌種類。另外，海關亦同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。海關正深入追查涉案口罩的來源，不排除會有更多人被捕。