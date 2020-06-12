6.12一周年｜行人路街站合唱　警快速介入　舉旗封鎖防堵路截百人

去年6月12日，反修例示威者佔領夏慤道與龍和道，警方施放催淚彈、布袋彈、橡膠子彈和海綿彈鎮壓。今日為6.12一周年，民間集會團隊於各區行人路擺街站，亦有網民發起各區開花，呼籲群眾聚集大合唱。警方傍晚在各區部署大量警力駐守或四處巡邏，並截查途人。踏入活動時間，警方迅速介入，舉藍旗警告及驅散，並以索帶圍封行人路，以防有人堵路，旺角、銅鑼灣分別有逾百人被截。 各區多個在商場或空地亦有人聚集，因堵路風險較低，警方僅在出入口及附近戒備，未見有太多干預。 截至晚上10時，警方共拘捕35人，涉嫌傷人、參與非法集結、參與未經批准集結、公眾地方行為不檢及藏有攻擊性武器等。

2020年6月12日，銅鑼灣多人被截查。（李澤彤攝）

民間集會團隊今晚8時發起「遍地開花，社區展覽」活動，呼籲市民聚集唱歌，地點遍及港、九、新界，包括銅鑼灣崇光百貨外、旺角朗豪坊外、尖沙咀彌敦道及金馬倫道等。另外，同一時間，亦有網民發起「6.12．重燃．大合唱」活動，並以各區商場為聚集地點。

活動開始前，各區皆有防暴警員在活動地點附近駐守及巡邏，並截查途經市民。接近活動時間，有軍裝警員提前廣播，提醒在「限聚令」期間不宜逗留，其中在銅鑼灣崇光百貨外，便有約20名軍裝警員架設揚聲器，播放警方呼籲，提醒為確保公眾衛生及健康，切勿逗留。

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踏入晚上8時，銅鑼灣崇光百貨、旺角朗豪坊、尖沙嘴彌敦道及金馬倫道、大埔廣場外行人路，皆有逾百人聚集。不足數分鐘，警方已迅速介入，開咪及舉藍旗驅散，並拉起封鎖線，截查未有離開的群眾，以及防止群眾走出馬路。旺角、銅鑼灣皆有逾百人遇截查，當中多人被拘捕，包括立法會議員許智峯、南區區議員彭卓棋。警方其後在馬路上戒備，包括朗豪坊對開砵蘭街、崇光百貨對出東角道，又多次推進驅散聚集者，並將現場人士按地制服。

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各區觀察所見，如果活動的地點為商場或室內地方，堵路風險較低，警方會在出入口或商場附近戒備，未有過度干預。其中，元朗西鐵站地下連儂牆有數十人聚集，他們唱歌後，防暴警即拉起封鎖線，警告在場人士違反限聚令，並票控多人，包括元朗區議會主席黃偉賢。當群眾退至元朗站內，警方曾在出入口截查及向3人票控，但未再有進一步驅散。

沙田新城市廣場中庭、旺角新世紀廣場內、黃大仙廣場空地等，同樣有逾百名示威者聚集及叫口號。約50防暴警員及數名傳媒聯絡隊警員在沙田站戒備，有警員手持胡椒球槍，並且截查途人，但未有進入商場驅散，而商場內則有便衣警員視察情況。黃大仙廣場外亦有軍裝警在廣場外駐守，未有任何執法行動。