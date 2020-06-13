銅鑼灣Benz闖行人專用區　駛上行人路嚇壞途人　或涉危險駕駛

網上流傳拍攝於銅鑼灣記利佐治街的短片，顯示1輛黑色Benz房車駛進行人專用區，於名店坊外駛上行人路，繞過鐵欄再駛回馬路，途人嚇得急急閃避。有網民留言批評有關行為「真係離晒譜」，質疑司機或已犯法。 據《簡易程序治罪條例》，如任何人無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛，可處罰款$500或監禁3個月，而過去有案例司機於行人路上行駛，更被控以不小心駕駛或危險駕駛罪。

有網民於Facebook專頁「馬路的事討論區」上載短片，拍攝到銅鑼灣記利佐治街及百德新街交界，有1輛黑色Benz房車於名店坊外駛上行人路，繞過前方列明「行人專用區 所有車輛禁止駛入」的鐵欄，當時行人路上有不少途人行經，驚見有車橫行嚇得急忙躲避。Benz強行駛出路面不准停車區域的「黃格仔」範範，當時行人過路燈的「綠公仔」仍在閃動，有多名途人正在過馬路，Benz卻已駛到行人過路線範圍，其後趁「紅公仔」出現，即時向維園方向加速離開。

無明顯需要行人路駕駛 可監禁3個月

有網民留言批評涉事司機「真係離晒譜」，質疑有關行為或已犯法，包括可能涉及危險駕駛等罪行，又指拍片者應致電1823投訴。片段清楚拍攝到車牌號碼，資料顯示該輛Benz屬1間公司持有。據運輸署規定，上址介乎景隆街和百德新街的一段駱克道、東角道和記利佐治街，於每日下午4時至晚上12時屬行人專用街道，在周六、日及公眾假期則會延長至由中午12時至晚上12時。