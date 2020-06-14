青衣廢料中心工傷｜焚化爐內多人被困　10工人受傷其中5人重創

青衣化學廢物處理中心發生工業意外，導致10名工人受傷，其中5人重創。今早（14日）9時許，青衣路51號環保署化學廢物處理中心，有金屬架倒塌，據報10名工人受傷，部份人一度失蹤被困，及後全數救出，傷者分別送往瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及明愛醫院治理，當中2人情況危殆、3人傷勢嚴重。 事發時工人正進行維修工程，期間一個約20米高的金屬支架懷疑意外塌下，導致支架上的6名工人從高處墮下，而支架亦壓到下方的另外4名工人。警方經初步調查後相信事件沒有可疑，列工業意外。

青衣環保署化學廢物處理中心金屬架倒塌，多人被困。

多人被困全獲救 2人情況危殆​

今早9時許，青衣環保署化學廢物處理中心位置，有焚化爐內部的石屎及金屬構築物墜落，據報10名工人受傷，4人一度失蹤被困，消防員到場進行救援，並派出多輛救護車趕抵現場。至上午10時40分，現場已救全數10人，多名傷者由3架救護車分別送往瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及明愛醫院治理，其中2人情況危殆，3人傷勢嚴重。

勞工處表示，處方於接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

消防處出動第一截撃車戒備

是次行動中，消防處亦出動全港僅得兩輛的第一截撃車進行戒備；根據資料顯示，該輛車主要於貯存大量汽油的地區執行長時間的滅火行動，車輛設有一個5,700公升泡沫缸和一個4,000公升水缸，車頂裝有一支放射量每分鐘6,000公升的泡沫槍，車頭防撞桿則裝有用作前線防護的噴嘴，另有5個噴嘴保護車身底盤底部。

10名傷者分送3間醫院

瑪嘉烈醫院

1) 57歲洪男，頸部、背部、右腳受傷，清醒

2) 27歲章男，左腳、右手受傷

3) 61歲王男，下身及右手麻痹

4) 48歲陳男，留醫深切治療部

5)48歲蘇男，腹部、雙腿麻痹、雙手紅腫

仁濟醫院

1) 22歲翁男，左手受傷

明愛醫院

1) 44歲伍男，左右小腿擦傷、左膝頭痛

2) 49歲梁男， 左手指公、腰痛

3) 44歲林男，右全身疼痛、無法移動

+ 7 + 6 + 5

根據環保署網頁，化學廢物處理中心在1993年啟用，設計處理量為每年10萬公噸化學廢物。中心的現行管理和營運工作由衡力化學廢料處理有限公司承辦。化學廢物處理中心的主要作業包括收集化學廢物、分析廢物成分及處理化學廢物。

根據醫療廢物管制計劃，化學廢物處理中心是處理醫療廢物的指定設施。任何醫療廢物產生者必須根據《廢物處置(醫療廢物)(一般)規例》的規定安排妥善處置有關醫療廢物。醫療廢物產生者為履行此責任，可委託持牌醫療廢物收集者運送醫療廢物。除此安排之外，醫護專業人士可自行直接送交醫療廢物至化學廢物處理中心。化學廢物處理中心處置醫療廢物的收費為每1,000公斤$2,715。