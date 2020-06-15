【有片】旺角踢拖男疑付偽鈔召妓　被後巷剝光豬逼裸跑

一段踢拖男祼跑片段近日在網上瘋傳。片段中男子在拍攝者指示下，手持衣物，全身僅穿著一對人字拖，從後巷步出沿旺角塘尾道行走，沿途經過住宅、汽車維修店，引來街坊奇異目光，片段在塘尾道一帶街坊間廣傳，議論紛紛。記者今日到現場了解，有街坊指相信事發於上周六上午8時許，當時大部分店舖未開門。 據街坊所講，上址一帶除了一家卡啦ok夜總會外，不見有色情場所，但相信男子不是光顧該夜總會：「如果係，佢（被打到）落唔到樓。」

男子不斷被拍片者以粗口辱罵，被指示旺角塘尾道「兜個圈」，他走至大街時吸引途人目光時，拍片者喊道：「唔好望呢啲人渣嚟，X你老X用假銀紙叫雞喎，都夠膽死，肉金都X你老X呃啲X家X！」到達塘尾道218號對開，指示男子「轉個彎著返衫，跑過去嗰度轉個彎，快啲啦！」

自新冠肺炎疫情以來，警方接連搗破偽鈔集團。3月4日警方在屯門拘捕10名男女，有人利用懷疑偽鈔乘搭的士、到便利店購物、到投注站投注及購買手提電話等，偽鈔面值包括100元、500元及1,000元，涉及17宗案件約值10萬元偽鈔。本月5日亦有人扮豪客，持偽鈔到油麻地2間金舖選購金飾，其間合共偷去價值共約13.1萬元金器。