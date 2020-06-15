鋼管舞女導師抱恙滑浪溺斃　男友悲痛fb留言﹕我冇照顧好你

昨午在一號戒備信號仍然生效期間，1名39歲女子於大嶼山下長沙泳灘滑浪時遇溺，送院後證實不治。今午（15日）死者家屬到殮房認屍時難掩哀痛。姓陳死者的胞弟透露，姐姐生前為鋼管舞及瑜伽導師，昨日她出門時曾稱身體不適，但仍與從事滑浪教練的男朋友前往下長沙滑浪，未料到中午發生意外。其男友在facebook悲痛留言表示，沒有照顧好她，現在已經不能回到過去，希望女朋友在天國可以開開心心。

滑浪遇溺不幸意外身亡的女死者姓陳，現年39歲。據了解，她從事鋼管舞及瑜珈導師，在旺角新填地街一棟商廈開設舞蹈教室，舞室的Facebook專頁在2016年成立。昨午意外發生後，其舞室專頁及個人專頁皆發文指﹕「因個人原因，由現在起所有課程將會取消。」，惟未有詳細交代原因。記者致電教室電話了解，接線女子稱女事主昨日因意外離世，故所有課程取消。有朋友在其個人fb留言稱﹕「以前和你有美好的回憶，一齊表演一齊笑」。

陳的照片可見，她熱愛運動，除了擅長舞蹈及瑜珈外。去年中旬更成為滑浪愛好者，不時在fb上展示其滑浪的照片。本月6日，女事主亦有到下長沙泳灘滑浪。

死者男友悲痛留言﹕我無照顧好你

據悉，滑浪亦為她帶來一段愛情，令她認識任職滑浪教練的現任男朋友。其男朋友事後亦在facebook傷心留言稱，自己未有照顧好女朋友，現在已經不能回到過去，希望女友在天國開心。他又留言稱是否可以一命換一命，可見他悲痛不已。

記者到死者開設的舞蹈室了解，單位內烏燈黑火，未有營業。大廈看更稱，平時有好多學生到上址學跳舞，女死者一般一個人出現，較少與人打招呼，只是每個月拿垃圾袋時會有接觸。看更續指，曾見女事主手持滑浪板回舞蹈室。

救護員到場後，眾人合力將女事主抬離泳灘。（讀者提供影片截圖）

今日中午12時許，姓陳39歲女死者的父母及親友前往殮房認屍，他們神情悲傷。死者胞弟向記者透露，姐姐生前是教鋼管舞及瑜伽，不算很熟水性，但可以在泳池游水，玩滑浪約半年，並於學滑浪時認識了教滑浪的男友，惟家人未見過其男友。

他續指，昨日胞姊與男友一同前往滑浪，出門時有透露身體不適，豈料至中午便發生事故。警察向家人表示，事發時事主在水深1米的地方沉落水底，最後被人救起，進行心外壓，惟已沒有知覺，送往北大嶼山醫院後，由醫生證實不治。

事發於昨日（14日）中午12時許，當時一號戒備信號仍然生效，姓陳39歲女死者在下長沙泳灘滑浪時遇溺，其他滑浪人士發現後將她救起，進行心外壓急救，並報警求助。救護員接報到場，女事主已陷入昏迷，多名滑浪人士及泳客合力將她抬離泳灘。她由救護車送往北大嶼山醫院治理，其後於中午12時57分被證實死亡。警方經初步調查，相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。