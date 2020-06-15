葵涌婆媳糾紛　大姑奶指弟婦搬入兩年　鄰居：奶奶好好人

葵涌邨秋葵樓婆媳因教子問題生糾紛，二人雙雙企圖尋死，其中56歲姓林奶奶送院時昏迷。《香港01》記者到訪涉事單位，一名女子應門指是林女的女兒，指弟婦2年前搬入單位，誕下一子，直言：「我諗幫唔到㗎啦佢哋。」據鄰居指林女「好好人」，有工作，不時請其家人吃東西，昨晚聽到涉事單位「好嘈」，惟不清楚詳情，對事件感驚訝。

涉事家庭一家六口三代同住，林姓奶奶與兒子、兒媳、女兒及兩名內外孫同住。（鄧詠中攝）

葵涌邨秋葵樓56歲姓林女子及其31歲姓曹媳婦，因教子問題起糾紛，分別服食止痛藥及飲清潔「綠水」自殺入院。「嗰個係我阿媽，佢兩個都入咗醫院。」應門女子為林女的女兒，表示未探病，不清楚入院家人情況，指一家人在上址居住超過20年，弟婦為香港人，兩年前搬入。

她無奈道：「我諗幫唔到㗎啦佢哋，佢哋幫唔到你，你都幫唔到佢。」指二人就教子問題「大家都有意見」遂起爭執，聲稱平日要返工，不清楚兩人平日是否經常爭執。

鄰居指，丈夫昨晚聽到涉事單位「好嘈」，惟不清楚詳情，對事件感驚訝。她形容林女「好好人」，有工作，不時請其家人吃東西。曹姓媳婦則沒有工作，靠老公工作維生。應門女子不時到涉事單位，育有兩子，相信主要協助母親湊孫。

警員到醫院了解事件。(陳永武攝)

香港家庭福利會中心主任註冊社工丘慧敏稱，當婆媳共住時，兩人容易因生活習慣的不同而產生矛盾；如果是三代同住時，婆媳之間亦容易因為如何照顧、教導小朋友而出現意見分歧，如媳婦傾向網上學習不同的育兒方法，而奶奶仍停留於較傳統的價值觀，當大家出現分歧時，便容易有爭執，「唔同年代諗法有差異，冇機會溝通容易有爭執。」

丘姑娘稱，當婆媳關係緊張時，作為丈夫及兒子的男士可以成為「中間人」的角色，擔當媽媽與妻子之間橋樑，如在媽媽面前，可多透露妻子的生活習慣及喜好，亦在妻子面前透露媽媽的脾性，讓兩人提早了解雙方的脾性、習慣及喜好，知道大家的底線，再慢慢於生活中磨合，「大家都有共同目標，就係照顧好小朋友，如果了解大家諗法，可以減低衝撞。」

香港家庭福利會為多代家庭成員如婆媳、祖父母、丈夫、老爺等提供「婆媳緣 . 祖孫情」計劃，教育多代家庭建立正面和諧的代間關係，「婆媳緣．祖孫情」多代家庭教育及支援計劃服務熱線為8100 2928。

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