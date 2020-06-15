梁凌杰逝世一周年．直播｜太古廣場千人獻花　警﹕將因應情況執法

2019年6月15日，反修例示威者梁凌杰身穿黃雨衣，在金鐘太古廣場天台掛橫額示威，結果不幸墜地身亡。今日（6月15日）為梁凌杰逝世一周年，有巿民舉辦悼念會，晚上在太古廣場獻花悼念，並呼籲出席人士穿黑衣及戴白絲帶，民陣秘書署成員亦會到場悼念。網民亦在屯門站屯門公園入口發起悼念會，將設壇供市民獻花致意。 【21:33】金鐘﹕太古廣場內人士散去。 【21:18】屯門﹕祭壇於晚上約9時已收起，約一半人士離開，現場約50至100人，不時叫口號，氣氛平靜。 【21:00】金鐘﹕太古廣場內人士為梁凌杰默哀一分鐘。 【20:30】屯門﹕一對母子與在場人士發生爭執，被在場人士喝罵，母子走至公園內，並稱報警求助。

太古廣場內人士為梁凌杰默哀一分鐘。（林振華攝）

【20:30】警方Facebook表示，金鐘太古廣場內外多人集結，警方將會採取執法行動。入夜後，有人羣在金鐘太古廣場內外集結，有機會違反《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》中有關參與未經批准集結及進行受禁羣組聚集的法例。警方曾經在太古廣場外發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開。然而，集結人羣拒絕聽從警方指示，仍然在有關地點停留及叫囂。警方將會因應情況採取適當行動，果斷執法。

警方警告集結者立即離開，否則有可能因涉嫌參與未經批准集結及進行受禁羣組聚集而被捕或被票控。

【20:24】屯門﹕現場有逾百人停留，並舉起手機燈。

【20:20】金鐘﹕悼念會持續，人數估計已有數千人，有警車在人龍旁戒備，但沒有警員到場干預活動。太古廣場行人天橋上有不少人舉手機燈。

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【19:32】金鐘﹕悼念人士大排長龍，人龍過了紅棉道壁球中心，並進入行人隧道，至山頂纜車站對上的聖若瑟堂才見到隊尾。人龍長達 800米，估計人數接近2000人，氣氛平靜。

【19:29】屯門﹕約200名黑衫市民在屯門站 出席活動，他們高叫口號，並到祭壇前獻花。

【19:11】金鐘：譚文豪等立法會議員及富商「劉公子」劉定成到太古廣場悼念梁凌杰。

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【18:59】屯門﹕現時有約40至50人手持鮮花，附近V City有約10名警員戒備，氣氛平靜。

【18:53】金鐘：太古廣場中庭及各層有大量身穿黑衣人士叫口號及悼念梁凌杰。

【18:43】金鐘：逾千人排隊獻花，由太古廣場排隊至高等法院外。

屯門設有祭壇，多名市民身穿黑衣到場獻花鞠躬。（王譯揚攝）

近晚上7時，金鐘太古廣場中庭及各層有大量身穿黑衣人士叫口號及悼念梁凌杰。（林振華攝）

逾千人到太古廣場悼念梁凌杰，多人排隊獻花，由太古廣場排隊至高等法院外。（林振華攝）

【18:23】警方FB表示，晚上約6時，有人羣在金鐘太古廣場外一帶集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方在現場發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開。並指，警方正在現場加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。警方呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免近距離聚集，減低病毒擴散的風險。

【18:20】金鐘：現場逾百人，陸續鞠躬及獻花，悼念梁凌杰。

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1名白衣男子遭到警方截查。（林振華攝）

【17:55】金鐘：警方截查1名在場人士身份證，並將1名穿黃色雨衣及戴V煞面具人士帶到一旁。雨衣男其後稱，警方指他身邊聚集太多人，但未有進一步行動。

【17:46】金鐘：太古廣場天橋內有不少人開始聚集，一帶約100人聚集，至少五架警車在場戒備。

【17:26】金鐘：多名防暴警察到太古廣場外進行拍攝，並呼籲在場人士散去，倘聚集可能被票控第599G章「限聚令」，並指多於50人的聚集，可能違犯非法集結。

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