6.16一周年｜網民發起中環「和你Lunch」　近百名示威者高叫口號

去年6月16日，民陣發起「譴責鎮壓，撤回惡法」大遊行，大會宣佈有200萬人參加，警方指遊行人數為33.8萬人。今日為「616大遊行」一周年的日子，有網民於中環置地廣場發起「6.16一周年中環和你Lunch」活動。至下午1時許，近100名示威者自備文宣到場，他們於置地廣場中庭及樓層聚集，其間高叫口號及播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。至下午1時50分在場示威者陸續散去。

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【1350】在場示威者陸續散去。

【1340】大約100名示威者於商場內聚集，其間他們高叫口號、唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。

【1315】現場可見，大約100名示威者於樓層及中庭位置聚集，富商「劉公子」劉定成亦有現身，其間他們高叫口號，包括「6.16維園見」。商場亦派出數名職員及保安員戒備，現場暫未見有警員。

【1309】銀髮族發起人之一譚國新表示，今日有消息指政府會放寬限聚令，有指室外群聚上限50人，而室內人數不限。譚國新指，對於政府的新措施有打壓遊行及集會之嫌。

【1305】有網民發起「和你Lunch」集會，約30名示威者於中環置地廣場中庭、樓層位置聚集，其間他們播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。

【1300】有示威者陸續於中環置地廣場中庭聚集，他們手持示威標語，多次高叫「光復香港時代革命」及「 五大訴求缺一不可」等口號。

2019年6月16日：民陣發起「譴責鎮壓撤回惡法大遊行」，主辦宣布有200萬人參加。（盧翊銘攝）

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警方呼籲市民 不要參與未經批准集結

警方於facebook帖文指，留意到有人申請於今日（16日）下午在港島區舉行公眾集會及遊行。警方經風險評估後，認為有關公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動。為維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，警方早前已經禁止有關公眾集會及反對有關公眾遊行。

警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警：因應現場情況果斷執法 包括拘捕

警方預計，此等未經批准集結及受禁的羣組聚集，極可能會對港島區道路造成嚴重阻塞，阻礙緊急救援的服務。警方會因應路面情況，進行相應的臨時改道及道路管制措施。警方就此作出呼籲，道路使用者應適時留意各區突發事故，避免前往受影響地區，駕駛者更應該遵從在場警務人員的指示，將車輛駛離危險地方。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行拘捕。