黎智英疑無牌經營秘書公司涉違規　商業罪案調查科上門搜證　

壹傳媒創辦人黎智英位於將軍澳工業邨的廠房涉嫌違反地契條款，經營一間名為「力高顧問有限公司」，為其他公司提供「公司秘書」服務，力高早前遷至灣仔一間商業中心。今（16日）警方商業罪案調查科探員到該公司搜證，懷疑該秘書公司無牌經營，違反打擊洗黑錢條例。

警方商業罪案調查科總督察陳國偉表示，警方於今年5月上旬接獲一宗報案，指一間位於將軍澳工業邨公司，將其辦公大樓分租予不同公司，違反工業邨的地契條款，騙取廉價租金，而這個案亦揭發，一間管理及諮詢公司涉無牌經營秘書服務業務，涉嫌違反打擊洗錢條例。警方調查後，並取得法庭搜查令，今日到灣仔一商業大廈搜查，檢走部分與案有關的文件，案件仍在調查中，暫時未有人被捕。

陳國偉續指，涉嫌無牌經營秘書服務的公司於1988年成立，於2016年起於公司註冊處的文件上，成為不同公司的秘書公司。

商業罪案調查科總督察陳國偉指，較早前收到報案稱有公司無牌提供秘書服務。

消息稱，涉事是「力高顧問有限公司」，由黎智英及其助手Mark Simon持有，公司曾提供「公司秘書」服務，為黎智英兒子黎耀恩旗下的至少9間食肆及公司提供服務。力高原本設立在將軍澳工業邨駿盈街8號的廠房內，涉嫌違反工業邨地契條款，事件早前被傳媒揭發後，力高遷至灣仔駱克道東超商業中心繼續營業。

警查有否違反《打擊洗錢條例》

據悉，力高自2016年起擔任22間公司的公司秘書，這些公司均使用其註冊地址，但力高並沒有相關牌照。

警方早前接報後展開調查，主要審視力高有否違反《打擊洗錢條例》第53F(1)條「無牌經營信託或公司服務業務」，而要了解力高有否違規，就先要證明公司是否以業務形式經營公司服務，包括有否進行一項或多項公司服務活動、推廣其商業活動、獲取利潤，以及恒常或明顯地持續進行有關活動等。