大埔青年被指偷手機遭鎖鐵鏈　自行逃出街頭　揭遭母男友非法禁錮

1名患有過度活躍症青年遭母男友非法禁錮。青年今早（16日）腳繫鐵鏈逃出流落街頭，在大埔安慈路被途人發現代為報警。警方調查揭發，青年被指偷手機，曾與母親男友爭執，遭對方以鐵鏈鎖腳禁錮於林錦公路一村屋。警方拘捕涉案中年漢，並將青年送院檢查。據悉，事主被指偷手機，但辯稱只是「拎嚟玩」，卻遭人用鐵鏈鎖腳一夜懲冶。

1名22歲姓宋青年今早在大埔安慈路徘徊，腳有鐵鏈。警接報調查，1名45歲姓陳男子涉非法禁錮被捕。（陳浩然攝）

青年22歲姓宋，清醒被送往那打素醫院檢查；疑犯45歲姓陳，涉嫌非法禁錮。今早8時24分，警方接獲1名途人報案，指在安慈路發現1名腳上有鐵鏈青年。警員初步調查相信，宋男曾與陳漢曾因生活問題爭執，其後遭到對方禁錮在林錦公路一村屋。大埔警區刑事調查隊已接手調查案件。

據悉，宋男患有過度活躍症，平日於社署復康中心院舍居住，偶爾隨母回家。近日宋母人在台灣工作，遂囑咐姓陳男友自院舍接回兒子，代為照顧數天，陳漢遂將宋男接回林錦公路村屋留宿。

據報，昨晚約11時，宋男拿取陳漢手提電話，對方發現後指摘他偷竊，雙方發生爭執，陳漢一怒之下，使用鐵鍊及鎖頭，將宋男鎖在村屋門口一張凳腳不顧。宋男徹夜幾經掙扎，今早殘舊的鐵鏈終於斷開，他得以逃脫，即時乘搭小巴至大埔超級城一帶，在街頭徘徊，由於腳部仍繫有部分鐵鏈，途人見狀報警。