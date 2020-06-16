元朗區議員伍健偉辦事處　3度被刑毀及亮刀恐嚇　警拘七旬漢

元朗區議員吳玉英及伍健偉，位於天水圍「+WOO嘉湖」商場的辦事處，本月內3度被1名戴鴨咀帽年長男子刑事毀壞及恐嚇，該名男子今日（16日）再次到辦事處外撕毀海報，並拿出生果刀恐嚇伍健偉，警員到場後將該名73歲姓施男子拘捕。被捕男子已被控兩項「刑事毀壞」罪及兩項「刑事恐嚇」罪，案件將於明日（17日）在屯門裁判法院提堂。

區議員伍健偉早前曾於Facebook專頁發帖，1名戴鴨咀帽、戴口罩的年長男子曾於本月5日及昨日（15日），分別到其辦事處外牆塗鴉，及手持玻璃樽、生果刀恐嚇職員，其後逃去無蹤，警方將案件列作「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」調查及追緝男子。至今日該名男子再次現身，伍健偉於帖文中寫道「你以為拎刀出嚟會令我收聲？」，又指該名年長男已被捕。

香港01向伍健偉查詢，他表示今午職員午膳後返回辦事處時，發現該名男子再次到場撕毀海報，伍隨即上前嘗試與該名男子溝通，職員並即時報警及通知保安，伍指當時該名男子一度取出尖刀及出言恐嚇，稱「拮死你」及「信唔信搵鏹水淋你同事」，其間雙方曾有推撞，過程中男子手部受傷。其後男子意圖離開，被伍及保安截停。警員到場調查後將男子拘捕。伍健偉表示，在與該名男子溝通過程並不清楚男子目的，惟男子出言恐嚇會傷害他及同事，因此必須處理。