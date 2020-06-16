瀑布灣失蹤｜10日4度遇溺　八旬翁游泳失蹤　消防蛙人搜救

1名八旬老翁今日（16日）前往香港仔瀑布灣游泳，至晚上仍未歸家，妻子憂心報案。警方在岸邊尋獲老翁衣物，消防蛙人、水警及政府飛行服務隊直升機，正在附近一帶進行搜索。 街坊稱，近日水流湍急，流向常變，老翁約10日內3度被水沖離岸邊100米，疑年紀大，體力不支遇溺，被街坊發現救回，並勸導不要再游泳，詎料今日再游泳，卻第4次遇溺並失蹤，「哎呀！估唔到救咗3次，今日失蹤，陰公！」。

1名88歲老翁游泳未歸家，妻子懷疑他失蹤報案。（林振華攝）

晚上7時許，姓林婦人報案指，其丈夫前往香港仔華富邨對開瀑布灣游泳，但久未回家，擔心他遇溺失蹤。警方到場調查，在岸邊發現衣物及拖鞋，林婦證實為88歲姓梁丈夫所有。消防蛙人、水警及政府飛行服務隊直升機，正在附近一帶進行搜索。

街坊馮先生與男事主較為熟稔，同為瀑布灣泳客。馮表示，街坊喚男事主英叔，指他身體壯健，每日下午2時半至3時左右，均會到瀑布灣游泳，夏天溫暖時約游25分鐘，冬天則約10分鐘。

馮稱，瀑布灣泳客不多，由於打風前後，近日水流較為湍急，東、西流向經常逆轉，懷疑英叔年紀大，加上不熟悉水流轉變，約10日內3度被海水沖離岸邊約100米，他因體力不支，無法自行游返岸上，幸均被街坊救起，以水泡將他拖回，「佢年紀太大」。街坊十分關心英叔，曾勸導他不要再游泳，以免發生意外，詎料今日第4次發生事故，「哎呀！估唔到救咗3次，今日失蹤，陰公！」。

馮指，英叔較為寡言，只會和數名較熟悉的街坊打招呼，甚少與人聊天。2日見，英叔落水僅2分鐘，游離10米旋即返岸，街坊關心慰問，他未有告知原因便離開。